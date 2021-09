Les Lakers possèdent l’effectif le plus étoilé de l’histoire

Les Lakers version 2021/2022 ont gagné la guerre des étoiles. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la situation. En effet, si on regarde les effectifs, aucune équipe n’a possédé dans ses rangs autant de sélections au All-Star Game.

Hoopshype a comptabilisé que les Lakers affichaient un groupe avec sept All-Stars et 59 participations au match des étoiles : LeBron James (17 fois All-Star), Carmelo Anthony (10), Russell Westbrook (9), Anthony Davis (8), Dwight Howard (8), Rajon Rondo (4) et Marc Gasol (3).

Les Californiens devancent ainsi les Celtics de 2010/2011, 56 sélections, après l’arrivée de Shaquille O’Neal pour épauler le « Big Three », Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce. Sans oublier Rondo, déjà présent.

Enfin, en troisième position sur le podium, mais assez loin derrière Los Angeles et Boston, on retrouve une autre équipe qui va s’engager dans la prochaine saison : les Nets. Brooklyn peut se vanter d’avoir 44 sélections au All-Star Game à son compteur, surtout après les signatures récentes de LaMarcus Aldridge et Paul Millsap, qui ont fait gagner quelques places dans ce classement à la franchise.

Dernier détail, mais qui a son importance : les titres. Car accumuler les stars n’a jamais suffi pour remporter une bague. Parmi ces différentes constellations, certaines ont disputé les Finals mais seules quatre ont finalement gagné le titre : les Lakers en 2020 et en 1972, puis le Heat en 2006 et 2013.

En attendant peut-être Los Angeles ou Brooklyn en juin 2022…

1. 2021-22 Los Angeles Lakers : 59 – LeBron James (17), Carmelo Anthony (10), Russell Westbrook (9), Anthony Davis (8), Dwight Howard (8), Rajon Rondo (4), Marc Gasol (3)

2. 2010-11 Boston Celtics : 56 – Shaquille O’Neal (15), Kevin Garnett (14), Ray Allen (10), Paul Pierce (9), Jermaine O’Neal (6), Rajon Rondo (2)

3. 2021-22 Brooklyn Nets : 44 – Kevin Durant (11), James Harden (9), Kyrie Irving (7), LaMarcus Aldridge (7), Blake Griffin (6), Paul Millsap (4)

4. 2011-12 Boston Celtics : 43 – Kevin Garnett (14), Ray Allen (10), Paul Pierce (10), Jermaine O’Neal (6), Rajon Rondo (3)

5. 1977-78 Boston Celtics : 42 – John Havlicek (13), Dave Bing (7), Dave Cowens (7), Jo Jo White (7), Sidney Wicks (4), Charlie Scott (3), Curtis Rowe (1)

6. 2020-21 Brooklyn Nets : 41 – Kevin Durant (11), James Harden (9), Kyrie Irving (7), LaMarcus Aldridge (7), Blake Griffin (6), DeAndre Jordan (1)

6. 2013-14 Miami Heat : 41 – LeBron James (10), Dwyane Wade (10), Ray Allen (10), Chris Bosh (9), Rashard Lewis (2)

6. 2003-04 Los Angeles Lakers : 41 – Karl Malone (14), Shaquille O’Neal (11), Gary Payton (9), Kobe Bryant (6), Horace Grant (1)

9. 2012-13 Miami Heat : 39 – Ray Allen (10), LeBron James (9), Dwyane Wade (9), Chris Bosh (8), Rashard Lewis (2), Juwan Howard (1)

9. 2006-07 Miami Heat : 39 – Shaquille O’Neal (14), Gary Payton (9), Alonzo Mourning (7), Dwyane Wade (3), Eddie Jones (3), Antoine Walker (3)

11. 2015-16 Miami Heat : 38 – Dwyane Wade (12), Chris Bosh (11), Joe Johnson (7), Amare Stoudemire (6), Luol Deng (2)

11. 1971-72 Los Angeles Lakers : 38 – Wilt Chamberlain (12), Jerry West (12), Elgin Baylor (11), Gail Goodrich (1), Flynn Robinson (1)

13. 2017-18 Cleveland Cavaliers : 38 – LeBron James (14), Dwyane Wade (12), Kevin Love (5), Derrick Rose (3), Isaiah Thomas (2), Kyle Korver (1)

13. 2013-14 Brooklyn Nets : 37 – Kevin Garnett (15), Paul Pierce (10), Joe Johnson (7), Deron Williams (3), Andrei Kirilenko (1), Brook Lopez (1)

13. 2012-13 Los Angeles Lakers : 37 – Kobe Bryant (15), Steve Nash (8), Dwight Howard (7), Pau Gasol (4), Antawn Jamison (2), Metta World Peace (1)

13. 2009-10 Boston Celtics : 37 – Kevin Garnett (13), Ray Allen (9), Paul Pierce (8), Rasheed Wallace (4), Michael Finley (2), Rajon Rondo (1)

17. 2019-20 Los Angeles Lakers : 35 – LeBron James (16), Dwight Howard (8), Anthony Davis (7), Rajon Rondo (4)

17. 1969-70 Cincinnati Royals : 35 – Bob Cousy (13), Oscar Robertson (10), Jerry Lucas (6), Johnny Green (3), Tom Van Arsdale (1), Jim King (1), Adrian Smith (1)

19. 2005-06 Miami Heat : 34 – Shaquille O’Neal (13), Gary Payton (9), Alonzo Mourning (7), Antoine Walker (3),Dwyane Wade (2)

19. 1970-71 Los Angeles Lakers : 34 – Wilt Chamberlain (11), Jerry West (11), Elgin Baylor (11), Gail Goodrich (1)

19. 1987-88 Boston Celtics : 34 – Larry Bird (9), Robert Parish (6), Artis Gilmore (6), Dennis Johnson (5), Kevin McHale (4), Jim Paxson (2), Danny Ainge (1)

19. 1996-97 Houston Rockets : 34 – Hakeem Olajuwon (12), Charles Barkley (11), Clyde Drexler (10), Kevin Willis (1)

19. 1997-98 Houston Rockets : 34 – Hakeem Olajuwon (12), Charles Barkley (11), Clyde Drexler (10), Kevin Willis (1)

19. 2007-08 Phoenix Suns : 34 – Shaquille O’Neal (14), Grant Hill (7), Steve Nash (6), Shawn Marion (4), Amare Stoudemire (3)

25. 2011-12 Dallas Mavericks : 33 – Dirk Nowitzki (11), Jason Kidd (10), Vince Carter (8), Shawn Marion (4).

25. 2007-08 Miami Heat : 33 – Shaquille O’Neal (14), Alonzo Mourning (7), Dwyane Wade (4), Anfernee Hardaway (4), Shawn Marion (4)

25. 1988-89 Boston Celtics : 33 – Larry Bird (9), Robert Parish (7), Kevin McHale (5), Dennis Johnson (5), Otis Birdsong (4), Jim Paxson (2), Danny Ainge (1)

25. 1976-77 Boston Celtics : 33 – John Havlicek (12), Jo Jo White (7), Dave Cowens (6), Sidney Wicks (4), Charlie Scott (3), Curtis Rowe (1)

25. 1972-73 Los Angeles Lakers : 33 – Wilt Chamberlain (13), Jerry West (13), Gail Goodrich (3), Bill Bridges (3), Flynn Robinson (1)

30. 2008-09 Phoenix Suns : 32 – Shaquille O’Neal (15), Grant Hill (7), Steve Nash (6), Amare Stoudemire (4)

30. 1988-89 Los Angeles Lakers : 32 – Kareem Abdul-Jabbar (19), Magic Johnson (9), James Worthy (4)

30. 1985-86 Philadelphia 76ers : 32 – Julius Erving (10), Moses Malone (9), Bob McAdoo (5), Bobby Jones (4), Maurice Cheeks (2), Andrew Toney (2)