La Air Jordan 11 Low IE fait sa rentrée en « Bred »

Régulièrement remise au goût du jour, la Air Jordan 11 Low n’avait encore été habillée du « Dress code » complet appelé « Bred », contraction « Black » et « Red » selon le coloris popularisé par Michael Jordan lors de la saison 1995-1996.

Ce sera bientôt chose faite avec un nouveau coloris à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de ce modèle, avec donc une base en cuir noir et des superpositions de daim. La doublure du col, en velours, et le « Jumpman », ressortent en rouge vif afin de créer le look classique « Bred », tandis que la semelle intermédiaire apparaît en blanc, et la semelle extérieure en blanc translucide.

La Air Jordan 11 Low IE « Bred » sera disponible à partir du 17 septembre sur le territoire américain, vendue au prix de 170 dollars.

(Via SneakerNews)

