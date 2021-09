Evan Fournier reçu par Jean-Michel Blanquer pour discuter de la place du sport à l’école

Sur Twitter, Evan Fournier a annoncé avoir été reçu ce dimanche matin par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement français.

En quel honneur ? En fait, le nouveau joueur des Knicks avait critiqué les propos du ministre, qui avait expliqué les campagnes réussies des équipes de basket, de handball et de volley aux Jeux olympiques par la qualité des cours d’EPS. Plusieurs joueurs avaient pris ça pour de la récupération politique, tout en rappelant que c’était surtout grâce au milieu associatif et aux clubs que la France pouvait compter sur des sportifs et athlètes de grande qualité.

« À l’image de mes coéquipiers et de nombreux autres sportifs, je m’interroge face à votre enthousiasme », avait ainsi répliqué le basketteur dans une tribune publiée sur le Huffington Post, se faisant l’un des sportifs les plus virulents pour répondre aux déclarations de Jean-Michel Blanquer. « Vous avez en effet salué les performances tricolores en vous félicitant du travail effectué par votre ministère, et de l’impact qui serait le sien sur ces performances. Il est minime. Comme de nombreux athlètes, vous l’aurez compris, je ne partage pas votre point de vue. Aucun de mes coéquipiers ne peut aujourd’hui remercier l’Éducation nationale pour lui avoir permis de jouer au basket. Comme le volley ou le handball, si ces sports collectifs sont parfois pratiqués, ce n’est non pas pour inciter les jeunes à faire du sport, mais par simple commodité. Nous comprenons tous qu’un gymnase permet en effet de pratiquer plusieurs activités et de diversifier les programmes. Mais il permet surtout de combler le manque de budget alloué au sport, et propose par défaut, certaines activités aux élèves. »

Un échange « constructif et intéressant »

L’ancien joueur des Nuggets et d’Orlando avait assuré que la France devait s’inspirer des États-Unis.

« Féliciter nos athlètes tous les quatre ans n’est plus suffisant, aidons-les plutôt à se révéler dès le plus jeune âge. […] Le système américain – et ce n’est pas le seul – est un modèle en matière sportive. Aux États-Unis, le système scolaire offre un accès privilégié au sport avec une réelle reconnaissance pour ses athlètes dès le plus jeune âge ! Bien qu’étant imparfait, il permet à de jeunes sportifs ambitieux de poursuivre leurs études, avec l’octroi de bourses dans les plus prestigieuses universités du pays. Ce système universitaire est doublement bénéfique puisqu’il offre une réelle possibilité à certains jeunes de devenir sportifs professionnels sans pour autant délaisser leurs études. Il fait du sport un réel vecteur social et éducatif. »

Jean-Michel Blanquer avait dans la foulée tendu la main au basketteur français, tout récent médaillé d’argent aux JO de Tokyo, lui proposant une rencontre pour discuter de la place du sport à l’école.

« La tribune d’Evan Fournier converge avec ce que j’ai voulu dire : grâce à l’élan des Jeux olympiques, on va franchir une nouvelle étape en faveur du sport à l’école » avait-il dit. « C’est ce que nous avons commencé à faire en déployant le Pass’Sport, en créant le label Génération 2024, les 30 minutes d’activité physique quotidienne, en adaptant certaines spécialités du baccalauréat professionnel aux métiers du sport, en multipliant les sections sportives… C’est un bon débat qui va permettre d’avancer, car la culture sportive n’est pas assez forte en France. »

Une rencontre « constructive et intéressante », selon Evan Fournier, qui a donc eu lieu aujourd’hui.