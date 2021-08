Evan Fournier répond à Jean-Michel Blanquer

La déclaration de Jean-Michel Blanquer avait fait parler. Elle avait même suscité énormément de critiques voire de moqueries.

Au lendemain des Jeux olympiques, où la France a brillé dans les sports collectifs, le ministre de l’Éducation nationale avait avancé que ces résultats disaient « quelque chose » puisque selon lui « le hand, le volley et le basket sont des sports très pratiqués dans les écoles. Cela montre que le système scolaire a beaucoup d’importance ».

Des propos soulignés par Vincent Poirier, qui racontait sur Twitter n’avoir que « rarement » fait du basket lors de sa scolarité, ou Frank Ntilikina, qui n’était pas « forcément d’accord sur ce point » et rappelait qu’il y avait encore « beaucoup de progrès à faire à ce niveau ».

Evan Fournier, lui, n’a pas répondu sur Twitter, mais a pris la plume dans une tribune pour le Huffington Post. Sportif de haut niveau et notamment fils de professeur d’EPS, le nouveau joueur des Knicks avait un avis à donner suite aux propos de Jean-Michel Blanquer.

« Cependant, à l’image de mes coéquipiers et de nombreux autres sportifs, je m’interroge face à votre enthousiasme », écrit-il. « Vous avez en effet salué les performances tricolores en vous félicitant du travail effectué par votre ministère, et de l’impact qui serait le sien sur ces performances. Il est minime. Comme de nombreux athlètes, vous l’aurez compris, je ne partage pas votre point de vue. Aucun de mes coéquipiers ne peut aujourd’hui remercier l’Éducation nationale pour lui avoir permis de jouer au basket. Comme le volley ou le handball, si ces sports collectifs sont parfois pratiqués, ce n’est non pas pour inciter les jeunes à faire du sport, mais par simple commodité. Nous comprenons tous qu’un gymnase permet en effet de pratiquer plusieurs activités et de diversifier les programmes. Mais il permet surtout de combler le manque de budget alloué au sport, et propose par défaut, certaines activités aux élèves. »

« Ce ne sont pas les deux minuscules heures d’EPS par semaine de mon emploi du temps de collégien qui m’ont insufflé l’envie de jouer au basket, pour devenir le sportif que je suis aujourd’hui »

L’ancien joueur d’Orlando et de Boston prend exemple sur son propre parcours pour déconstruire l’argument du ministre.

« Le cheminement intellectuel insinuant qu’il s’agit d’une stratégie de l’éducation nationale pour former les champions de demain me parait simpliste. Cela révèle au contraire d’une inégalité dans l’accès au sport entre les établissements disposants de moyens, et ceux se trouvant dans des situations plus compliquées. Car tout le monde ne pratique pas de basket, de handball ou de volley à l’école. Et ce ne sont pas les deux minuscules heures d’EPS par semaine de mon emploi du temps de collégien qui m’ont insufflé l’envie de jouer au basket, pour devenir le sportif que je suis aujourd’hui. »

Le vice-champion olympique de Tokyo attend donc plus d’efforts dans ce domaine, et pas seulement des compliments à chaque compétition internationale, à l’image de ce que font les États-Unis.

« Féliciter nos athlètes tous les quatre ans n’est plus suffisant, aidons-les plutôt à se révéler dès le plus jeune âge. […] Le système américain – et ce n’est pas le seul – est un modèle en matière sportive. Aux États-Unis, le système scolaire offre un accès privilégié au sport avec une réelle reconnaissance pour ses athlètes dès le plus jeune âge ! Bien qu’étant imparfait, il permet à de jeunes sportifs ambitieux de poursuivre leurs études, avec l’octroi de bourses dans les plus prestigieuses universités du pays. Ce système universitaire est doublement bénéfique puisqu’il offre une réelle possibilité à certains jeunes de devenir sportifs professionnels sans pour autant délaisser leurs études. Il fait du sport un réel vecteur social et éducatif. »