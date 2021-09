Monta Ellis testé par les Rockets

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Monta Ellis voulait qu’on lui donne une chance, et il en est déjà à deux. Jeudi, on apprenait qu’il avait été testé par les Mavericks et The Athletic ajoute ce samedi qu’il a aussi effectué un essai pour les Rockets.

Pour l’instant, rien n’a filtré de ces deux workouts, et l’objectif de l’ancien arrière des Warriors est de décrocher une invitation pour un « training camp ».

Les franchises ont le droit d’avoir jusqu’à 20 joueurs pour la présaison, mais les places sont très chères, même pour le « training camp », et Monta Ellis se retrouve en concurrence avec des free agents de bon niveau. À Portland, par exemple, les dirigeants ont invité Dennis Smith Jr. et Marquise Chriss.

Most Improved Player en 2007, Monta Ellis affiche en carrière près de 18 points et 5 passes de moyenne, mais il n’a plus foulé un parquet NBA depuis que les Pacers l’avaient coupé en 2017. À l’époque, il tournait encore à 8.5 points de moyenne pour 33 titularisations.