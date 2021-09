L’assistant Scott Morrison en Australie pour mieux rebondir en NBA ?

L’Australie est devenue une destination à la mode en NBA. Celle-ci voit la NBL comme une autre ligue de développement dans un contexte professionnel qui permet aux jeunes talents de montrer leur valeur.

C’est aussi le cas pour les staffs de la ligue nord-américaine, à l’image de Scott Morrison, assistant aux Celtics depuis 2017 après avoir coaché l’équipe de G-League de la franchise du Massachusetts pendant trois ans, qui a récemment été embauché en tant qu’entraîneur principal aux Wildcats de Perth, capitale de l’Australie-Occidentale.

Plusieurs entretiens en NBA qui n’ont rien donné

Le technicien canadien a candidaté pour succéder à Brad Stevens sur le banc de Boston et s’est entretenu avec d’autres franchises NBA comme Washington dans l’optique de devenir entraîneur principal, sans succès. L’Australie sera peut-être donc l’occasion pour lui d’ajouter une nouvelle ligne à son CV en vue de retrouver un jour la NBA.

« Il se trouve que cette opportunité s’est présentée, et je suis reconnaissant envers ma femme d’avoir accepté de tenter l’expérience parce que je pense que ce sera bon pour notre carrière », a-t-il déclaré. « C’était un de mes objectifs. J’ai beaucoup appris à Boston et j’ai apprécié d’être assistant. Pour ce qui est de la qualité de vie et du basket, c’est difficile de faire mieux que d’être assistant en NBA. Vous bénéficiez de toutes les commodités sans avoir la pression d’être l’entraîneur principal. Mais une opportunité comme celle-ci est plutôt bonne si vous êtes intéressé par le poste d’entraîneur principal, ce qui est mon cas. J’espère que nous réussirons là-bas et que cela aidera mon curriculum vitae pour la NBA à l’avenir ».

Les Wildcats habitués aux sommets

Avec les Wildcats, Scott Morrison va avoir l’occasion de se mesurer à la lutte pour le titre, Perth ayant pour mission de se relancer après avoir essuyé un « sweep » en finale face à Melbourne United la saison passée.

Élu coach de l’année en G-League avec les Maine Celtics en 2015, le nouveau stratège des Wildcats a comparé le niveau de la NBL à celui de la ligue de développement de la NBA.

« Évidemment, ce n’est pas le niveau de la NBA, mais c’est assez bon », a-t-il estimé. « En tant que compétiteur, entraîneur depuis vingt ans et impliqué dans le basket depuis près de quarante ans (il a 43 ans), être à un niveau aussi élevé et être responsable, c’est aussi très bien. La NBL est probablement l’une des cinq meilleures ligues du monde. Perth a eu beaucoup de succès, en remportant cinq des neuf derniers championnats, ce dont ils sont assez fiers. Maintenant, c’est à moi de ne pas tout gâcher ».