Pour Georges Niang, les Sixers ont tout ce qu’il faut pour remporter le titre

Lorsqu’on lui demande le meilleur joueur qu’il a rencontré à l’université, Georges Niang n’hésite pas : Joel Embiid. L’ancien joueur d’Iowa State est resté marqué par la domination du pivot de Kansas à l’époque. Les deux hommes sont désormais coéquipiers à Philadelphie.

L’ailier-fort a quitté Utah cet été pour signer un contrat de 6.7 millions de dollars, sur deux ans, avec les Sixers. Pourquoi cette équipe ? « Je voulais rejoindre une franchise qui essayait de gagner et qui appréciait ce que je faisais, et j’ai senti que les besoins et les désirs de Philadelphie correspondaient aux miens », justifie-t-il lors d’une session de questions/réponses avec des internautes.

Le fait d’avoir pu échanger avec Doc Rivers a également été essentiel pour lui. « Nous avons parlé de mon rôle et de l’importance qu’il accorde à ce que je fais et c’était énorme pour moi, entendre cela de sa part et sa confiance dans la capacité de notre équipe à gagner un titre. C’est ce qui m’a convaincu de rejoindre Philadelphie. »

Le facteur chance

Georges Niang rappelle que malgré les critiques, les Sixers sont déjà passés tout près d’une finale de conférence l’an passé. « À une blessure de Danny Green près », formule-t-il en référence à l’absence du shooteur sur la fin de la série perdue face aux Hawks. Si bien qu’aujourd’hui, il considère que « les éléments que nous avons ici à Philly sont suffisamment bons pour remporter un titre ».

En fonction, évidemment, d’un épilogue heureux concernant Ben Simmons…

« Comme tout le monde le sait dans le milieu, il faut un peu de chance pour gagner, au moment d’atteindre la ligne d’arrivée. Cela n’a pas tourné en notre faveur l’année dernière, mais je pense que les gars ont faim et sont motivés pour revenir, réaliser cet objectif et gagner un titre », termine Georges Niang.