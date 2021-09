Feuilleton Ben Simmons : Joel Embiid sort du silence et ça déménage !

Depuis mardi, on sait que les relations entre Ben Simmons et ses dirigeants ont atteint le point de non retour puisque le meneur australien aurait demandé à partir. Il serait même prêt à rater le « training camp » pour forcer la main des Sixers.

Depuis cette annonce, les rumeurs se multiplient, et selon USA Today, les relations entre Simmons et Joel Embiid étaient glaciales, et ça ne s’arrangeait pas. Et quand les deux superstars ne s’entendent plus, ça mène souvent à un transfert de l’un des deux…

Cette rumeur est arrivée jusqu’aux oreilles de Joel Embiid, et le pivot camerounais s’est empressé d’y répondre et de la démentir su Twitter. « Arrêtez d’utiliser mon nom pour faire passer vos idées. J’aime et je déteste les feuilletons. J’aime jouer avec Ben. Les chiffres ne mentent pas. C’est un joueur incroyable, et c’est ensemble qu’on n’a pas fini le boulot. Je le prends personnellement. J’espère que tout le monde sera de retour car on sait qu’on est suffisamment bon pour gagner. De mon expérience, vous n’avez pas idée de la quantité de choses que les médias inventent pour leurs followers et vous devriez avoir honte de les croire. »

« Vous aussi, les fans de Philly, devez faire mieux »

Ensuite, Embiid rappelle qu’il s’est retrouvé dans la même position que Simmons. « Je n’ai pas oublié il y a deux ans… J’étais hué, les gens à Philadelphie voulaient qu’on me transfère… Je leur avais même demandé de se taire. Seuls les vrais fans ne l’avaient pas fait, mais il a fallu que je bosse pendant l’été car je savais que je n’étais pas à mon meilleur niveau. Vous aussi, les fans de Philly, devez faire mieux. »

Enfin, le pivot All-Star rappelle que les critiques l’ont toujours motivé à s’améliorer. Mais tous les joueurs (dont Simmons ?) ne sont pas comme lui. « Pour être clair, j’aime les critiques, j’aime quand on me dit que je ne peux pas faire quelque chose. Cela me fait bosser encore plus pour prouver que tout le monde a tort. Mais tout le monde n’est pas conçu comme ça ».