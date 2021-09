Carmelo Anthony doit encore se faire à l’idée d’être à Los Angeles

Ayant évolué à New York et au Madison Square Garden pendant quelques années, Carmelo Anthony a déjà goûté à l’ambiance d’une franchise mythique. Néanmoins, après ses premiers pas et premiers paniers au centre d’entraînement des Lakers, l’ailier confirme que la franchise californienne est une autre planète.

« C’était ma première dans ce centre, sur le parquet », raconte-t-il. « J’essaie encore de me faire l’idée que je porte le violet et le jaune, que je suis un Laker. Mais c’était un bon premier entraînement. Même si ça reste un terrain comme les autres, les Lakers, c’est différent. Ça l’a toujours été et ça le sera toujours. Je suis heureux d’être ici. Je suis impatient et la Laker Nation doit l’être aussi. »

Encore quelques jours d’attente avant de voir Melo, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis et les autres tous ensemble sous le maillot des Lakers, pour le « training camp ».

Melo getting buckets in the Purple and Gold 💜💛 pic.twitter.com/Mi6aqdXw5P — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 30, 2021