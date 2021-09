LaMarcus Aldridge autorisé à rejouer !

Quelques mois après avoir pris sa retraite sportive en raison de problèmes cardiaques, LaMarcus Aldridge va effectuer son retour sur les terrains. Selon The Athletic, l’ancien intérieur des Blazers et des Spurs a passé avec succès tous les tests physiques et médicaux, et il a obtenu le feu vert pour rejouer.

Selon nos confrères, les Nets sont en pole position pour le signer à nouveau, alors même qu’ils viennent d’engager Paul Millsap. Une preuve de plus que DeAndre Jordan sera prochainement coupé…

Quant à Aldridge, il devrait donc reprendre sa carrière là où elle s’était arrêtée, à Brooklyn, et à 36 ans, il devrait intégrer un effectif monstrueux avec James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant bien sûr, mais aussi Patty Mills, Paul Millsap ou encore Blake Griffin. Un groupe qui a chuté en playoffs face aux Bucks pour une pointure de chaussure trop grande…