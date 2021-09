Gordon Hayward impatient de rejouer avec LaMelo Ball

Fauché en plein vol à son arrivée à Boston avec cette atroce blessure à la jambe, Gordon Hayward changeait de nouveau de crèmerie l’été passé, envoyé à Charlotte dans un échange après avoir pourtant paraphé un contrat de quatre ans à 120 millions de dollars au mois de novembre précédent.

Parti sur les chapeaux de roue avec les Hornets, tout allait bien pour Hayward qui caracolait à 19 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne, de retour à son meilleur niveau en carrière pour ainsi dire. Et puis, patatras ! Début avril, il se blesse au pied droit et doit tirer un trait sur la fin de saison. Sans son leader offensif, Charlotte va manquer les playoffs au « play in »…

Un été encourageant

« C’était une saison étrange, à essayer de faire rentrer le plus de matchs possibles dans une petite fenêtre et ça a fini par être très fatigant pour les corps et les joueurs. Il y a eu beaucoup de blessures, surtout des tissus mous. Le temps de récupération n’était pas ce qu’il est normalement. Il y avait tellement de matchs qu’on était toujours en back-to-back ou alors avec un jour de repos. C’est pour ça qu’on a vu tellement de blessures différentes. Parce qu’il n’y avait pas assez de repos. C’est ce qui m’est arrivé. Ma blessure est survenue le deuxième soir d’un back-to-back. »

Désormais complètement remis sur pieds, Hayward espère bien pouvoir boucler une saison complète avec des Hornets plus ambitieux que jamais, après avoir vu les playoffs se volatiliser en toute fin de parcours. Pour ce faire, l’ancien du Jazz et des Celtics a mis toutes les chances de son côté, avec une routine bien ancrée maintenant.

« C’est bien de pouvoir avoir un peu de stabilité et de pouvoir tout faire au centre d’entraînement. J’ai connu des étés comme celui-ci auparavant et ils m’ont toujours permis d’arriver en grande forme pour la saison. Le staff est excellent. Après la saison, ils ont mis en place un programme pour que je sois à 100% au début du camp d’entraînement. Et je leur ai fait entière confiance », a expliqué Hayward sur son site perso. « En général, j’arrive à la salle à 6h45 du matin. Je fais du traitement pendant une heure, puis je fais du travail de force et de mobilité en musculation pendant une heure. Et je fais du basket pendant une heure et quart. Je finis par du sauna et du bain froid. Et je rentre chez moi. »

Continuer à jouer vite

Auteur de sa meilleure marque en carrière à 3-points, si l’on excepte ses 47% en tant que rookie sur un petit volume, à 41%, Hayward n’était pourtant pas satisfait de ses prouesses de loin. Il veut encore fourbir ses armes, et notamment le 3-points en sortie de dribble.

« Une des choses sur lesquelles j’ai beaucoup travaillé, c’est mon tir à 3-points en sortie de dribble. C’est un aspect de mon jeu qui n’était pas au niveau l’année passée. Je travaille toujours sur mon dribble et mon tir mais le tir à 3-points en sortie de dribble a été un de mes objectifs particuliers cette intersaison. Je dois être meilleur dans ce domaine. »

Redevenue une équipe qui plaît au grand public avec un jeu spectaculaire, et la nouvelle pépite LaMelo Ball, finalement élu meilleur rookie de l’année, les Hornets veulent surfer sur cette dynamique cette saison également. Avec des joueurs vétérans qui débarquent en Caroline du Nord, dont Kelly Oubre, Ish Smith ou encore Mason Plumlee, Charlotte veut passer un cap tout en conservant son jeu de passes et les alley-oops qui ont refait sa renommée la saison dernière.

« L’année passée, on était une des meilleures équipes pour ce qui est du mouvement de ballon, et on veut continuer à jouer comme ça cette saison. C’est un style de jeu plaisant qui implique tout le monde. Je pense qu’on va sans aucun doute continuer à pousser le ballon en contre-attaque. LaMelo est très bon pour ça. Avec les gars qu’on a récupérés à l’intersaison, on va pouvoir encore plus accélérer. Mais c’était déjà bien de voir Melo à la salle pendant l’été. On est tous impatient de voir ce qu’il va faire pour sa deuxième saison, quand le jeu se ralentit encore et qu’il apprend à mieux le contrôler. Ça va l’aider avec ses prises de décision et quand changer de rythme. Ça vient avec l’expérience. »

Le duo qui monte : Ball – Bridges

Si LaMelo Ball est un des moteurs des Hornets, son pendant à l’aile, Miles Bridges, est tout aussi important pour conclure les passes lasers de son jeune meneur. Hayward pense que l’ancien de Michigan State, bientôt dans sa quatrième année, va continuer sa progression, lui qui tournait à 13 points et 6 rebonds la saison passée, mais surtout à 40% à 3-points.

« Je pense que Miles Bridges va encore passer un nouveau cap cette saison. Quand je me suis blessé en fin de saison dernière, il a hérité de plus de responsabilités et il les a très bien assumées. Il est doté de qualités physiques exceptionnelles, avec sa taille, sa puissance et sa détente, mais l’aspect technique arrive aussi à maturité. On a vu l’an passé qu’il pouvait déjà rentrer des 3-points en réception tir. Il a aussi beaucoup progressé dans ses prises de décision. Il va être très important pour nous cette saison encore. »

Privés de playoffs dans la dernière ligne droite la saison passée, les Hornets paraissent mieux armés pour cette nouvelle rentrée qui s’annonce, ne serait-ce que par l’expérience acquise durant cette saison. Derrière leur duo Ball – Bridges, mais évidemment Hayward aussi, Charlotte aura une belle carte à jouer dans une conférence Est assez ouverte derrière les trois ou quatre cadors encore debout…

« Je suis très excité pour la saison à venir. C’était bon d’être un Hornet la saison passée mais, d’une certaine manière, j’ai l’impression que ça va être ma première année ici. On n’avait pas de fans en début de saison passée et quand ils ont commencé à revenir, je me suis blessé. Je n’ai pas joué beaucoup de matchs devant les fans, donc j’ai hâte. On a une jeune équipe talentueuse. Je suis impatient de commencer. »