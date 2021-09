Patrick Beverley et Taurean Prince en mission défensive dans le Minnesota

S’il a fait une croix sur le numéro 21, Patrick Beverley aura sans doute envie de faire parler le Kevin Garnett qu’il a en lui avec les Wolves. À savoir insuffler une envie de défendre à son équipe, comme l’a fait en carrière l’ancien « Big Ticket », défenseur de l’année en 2008, 12 fois sélectionné dans une All-Defensive Team.

C’est précisément ce que la franchise du Minnesota attend de lui. « Il va apporter beaucoup de dureté, une défense tenace et du caractère, liste Chris Finch, qui a déjà côtoyé le meneur lorsqu’ils étaient aux Rockets. Les défenses sont toujours meilleures lorsqu’elles commencent sur le ballon avec son approche et son agressivité. »

Une agressivité défensive dont les Wolves ont éperdument besoin. Avec près de 118 points encaissés chaque soir la saison passée, la bande à Karl-Anthony Towns affichait la deuxième pire défense de toute la ligue.

Avec ses trois sélections parmi les meilleurs cinq défensifs de la ligue, Patrick Beverley est donc très attendu mais son changement drastique de situation, après un été mouvementé, pourrait le démotiver un poil. L’ancien joueur des Clippers a d’abord été transféré vers les Grizzlies, avant d’être à nouveau échangé vers le Minnesota.

Pour la première fois de sa carrière, et après neuf saisons disputées entre les Rockets et les Clippers, il va ainsi évoluer dans une équipe qui ne visera pas le haut du tableau.

« L’une des choses les plus encourageantes dans le fait de récupérer Patrick n’est pas de savoir à quel point nous sommes enthousiasmés par sa venue mais du fait qu’il l’est vraiment lui-même, assure pourtant son nouveau coach. Il sait qu’il est exactement le type de joueur dont nous avons besoin. »

Que Taurean Prince retrouve son basket

Récupéré cet été dans l’échange autour de Ricky Rubio, Taurean Prince pourrait également être un élément utile aux Wolves. Après trois années de stabilité avec les Hawks, l’ailier a perdu de sa valeur ces dernières années. Sa dernière saison entre les Nets et les Cavaliers (9,5 points) a été relativement discrète.

L’objectif de Finch avec Prince est de lui faire retrouver « son basket ». En d’autres termes, redevenir ce joueur « d’impact des deux côtés du terrain. Défensivement, il est capable de changer, défendre sur plusieurs joueurs dans des situations différentes. »

Le coach entend également faire de sa recrue une menace offensive. « Jouer en transition et rentrer des tirs à trois points. Son tir à trois points n’a pas été régulier mais on pense qu’avec les bons tirs, il peut redevenir un shooteur de niveau supérieur à la moyenne et très efficace. » Prince affichait 40% la saison passé et seulement 34% l’année précédente.