Retour à la normale sur les bancs de touche

Après 18 mois de distanciation sociale sur les bancs de touche, The Athletic annonce que la NBA va revenir à une situation normale. Ce qui signifie que les équipes vont en revenir à un placement classique sur le côté, et les joueurs ne seront plus tenus d’être écartés les uns des autres sur leurs chaises. Cependant, le personnel autour des joueurs devra garder un masque pour le début de la saison.

Par ailleurs, les fans placés au plus près du terrain, soit à moins de cinq mètres, devront être complétement vaccinés contre le Covid-19 ou présenter un test négatif pour pouvoir occuper leurs places.