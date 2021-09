Un maillot de Wilt Chamberlain atteint deux millions de dollars aux enchères… avant d’être retiré

En mai dernier, un maillot « rookie » de Kobe Bryant aux Lakers s’était vendu 3.7 millions de dollars aux enchères, battant le record à 1.38 million d’un maillot de Michael Jordan.

Un maillot « rookie » de Wilt Chamberlain (haut + short), que le pivot a porté durant quasiment toute la saison 1959/60, aurait pu s’intercaler puisque les enchères sur le site Collectable ont atteint deux millions de dollars.

Sauf que l’offre a été refusée, la somme ayant été jugé insuffisante par les propriétaires du souvenir.

Il faut dire que la tenue de « The Stilt » a ceci de particulier qu’elle est désormais détenue par différents acheteurs, qui ont récupéré l’ensemble pour 700 000 dollars, au total, en 2019, et qui se partagent les droits depuis. Il y a donc eu un vote pour savoir s’il fallait accepter l’offre à deux millions de dollars, le plus gros « propriétaire », David Kohler, qui détient 25% du souvenir, ayant fait partie de ceux qui ont décidé de voter contre.

En effet, cette technique permet d’attirer de nouveaux investisseurs, qui n’auraient pas forcément investi sur des objets aussi chers, et fait également monter les prix.

David Kohler et les autres propriétaires espèrent donc pouvoir récupérer bien davantage que deux millions de dollars pour ce maillot de Wilt Chamberlain, un maillot de Jackie Robinson ayant récemment atteint les quatre millions. « Les gens apprécient certains de ces artefacts rares », explique-t-il. « Les masses sont attentives. »