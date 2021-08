Dwyane Wade se souvient de son année rookie

Troisième du vote pour le rookie de l’année 2003/2004, derrière LeBron James et Carmelo Anthony, Dwyane Wade avait réalisé une première saison très intéressante avec le Heat, en compilant 16.2 points, 4.5 passes et 4 rebonds de moyenne.

Dans un long entretien pour SLAM, le triple champion NBA est revenu sur cette fameuse saison, réussie individuellement mais aussi collectivement puisque Miami avait atteint les playoffs et chuté au second tour, après deux saisons précédentes ratées.

« Avant que je n’arrive, on était mauvais », rappelle Wade. « Le Heat avait gagné 25 matches la saison d’avant et on commence mal, avec aucune victoire après sept matches. On était catastrophique. On croyait en chacun, on s’est soudé et ça a fini par fonctionner. On avait des bons joueurs comme Lamar Odom, Rafer Alston, Eddie Jones, Brian Grant. On a commencé à être très bon à domicile et à apprendre à gagner à l’extérieur. »

Avec un bilan de 42 victoires et 40 défaites, le Heat décroche finalement une place en playoffs. Mieux : la franchise floridienne passe le premier tour après avoir éliminé les Hornets.

« C’est ce que je voulais vivre, les playoffs. C’est là qu’on se fait un nom. Je me souviens m’être dit : il faut tout donner ! J’affrontais Baron Davis, qui était dans ses meilleures années. On les sort en sept matches et on affronte ensuite Indiana. Les Pacers pouvaient être champions à cette époque-là, ils avaient l’équipe pour. On fait six matches, je tourne à 20 points par match (21 exactement) face à Ron Artest. Je suis sorti de cette série en me disant que j’allais devenir un bon joueur NBA. »

Une performance remarquable alors que ses camarades de Draft n’avaient pas fait mieux. LeBron James avait certes été élu meilleur débutant, mais les Cavaliers n’étaient pas qualifiés pour les playoffs et Carmelo Anthony, meilleur marqueur chez les rookies, était tombé au premier tour avec les Nuggets. Les deux Lakers, qui vont disputer leur 19e saison, étaient les deux stars de cette cuvée.

« Au moment du All-Star Game, j’avais la sensation de tenir la chandelle. Toute l’excitation était centrée sur LeBron et Melo, et c’est bien normal, ils le méritaient. Mais je faisais une bonne saison à Miami et personne ne parlait de moi. Après le All-Star, j’ai senti que j’étais une autre personne. J’ai dit à Odom qu’on allait voir un autre joueur en seconde partie de saison. J’avais gagné en confiance. J’ai commencé à enchaîner les matches à 30 points (souvenir erroné, Wade n’a jamais fait deux matches à 30 points de suite sa première saison…). J’étais plus régulier et j’ai réussi à être très bon en playoffs. »