Longévité en NBA : où se placent LeBron James et Carmelo Anthony ?

Quand LeBron James, Carmelo Anthony et Udonis Haslem ont joué leur premier match en NBA, fin octobre 2003, Joshua Primo des Spurs n’avait que dix mois et le premier choix de la Draft, Cade Cunningham, venait tout juste d’avoir deux ans…

Et dans quelques semaines, ces deux rookies, comme d’autres très jeunes joueurs, vont se retrouver face à ces trois anciens sur les parquets NBA.

Les deux Lakers et le vétéran du Heat vont entamer leur 19e saison en NBA. Un chiffre rare puisque, en matière de longévité, seuls 20 joueurs ont atteint de tels sommets avant ce trio.

Vince Carter, le recordman absolu

Le record est toujours la propriété de Vince Carter, et pendant encore quelques années. L’ancien All-Star des Raptors, retraité depuis quelques mois seulement, a joué 22 saisons, entre 1998 et 2020.

« Air Canada » devance Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett et Dirk Nowitzki, chacun 21 saisons en NBA. Ce dernier possède d’ailleurs le record absolu de saisons passées dans la même franchise puisque l’Allemand a fait l’intégralité de sa carrière à Dallas.

Suivent ensuite Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Jamal Crawford, à 20 saisons, puis enfin une flopée de joueurs dont Shaquille O’Neal, Tim Duncan ou Karl Malone, à 19 saisons. Et en octobre prochain, il faudra donc ajouter à cette liste LeBron James, Carmelo Anthony et Udonis Haslem.

22 saisons : Vince Carter

21 saisons : Robert Parish / Kevin Willis / Kevin Garnett / Dirk Nowitzki

20 saisons : Kareem Abdul-Jabbar / Kobe Bryant / Jamal Crawford

19 saisons : Moses Malone / James Edwards / Karl Malone / John Stockton / Charles Oakley / Shaquille O’Neal / Juwan Howard / Jason Kidd / Tim Duncan / Paul Pierce / Jason Terry / Tyson Chandler