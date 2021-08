Thaddeus Young dans le viseur des Suns ?

DeMar DeRozan a rejoint les Bulls dans le cadre d’un « sign-and-trade » avec San Antonio, et dans cet échange, les Spurs ont reçu Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu et des choix de Draft.

Mais la franchise texane va-t-elle conserver ces deux vétérans ? En tout cas, pour Young, les dirigeants de San Antonio devraient recevoir des coups de fil d’après The Athletic.

Nos confrères annoncent que les Suns font partie des équipes intéressées pour l’intérieur de 33 ans, et les finalistes 2021 ne seraient pas les seuls puisque d’autres grosses écuries pourraient se manifester.

L’ancien joueur de Philadelphie, Indiana ou Chicago sort d’une très bonne saison à 12.1 points à 56 % de réussite au shoot, 6.2 rebonds et 4.3 passes de moyenne en seulement 24 minutes. Et avec son expérience et sa polyvalence, il pourrait être très précieux pour renforcer le banc d’un candidat au titre.

Reste à savoir ce que Phoenix serait prêt à lâcher pour le récupérer…