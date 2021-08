Pour JaMychal Green, Denver a tous les éléments pour aller au bout

« Je voulais clairement aller dans une équipe qui se bat pour gagner un titre, une franchise qui gagne. C’est ennuyeux de perdre, ça apporte beaucoup de stress et de problèmes. Quand tu gagnes, ça facilite beaucoup de choses ».

Les Nuggets vivent actuellement la meilleure dynamique de l’histoire de la franchise, après avoir terminé trois saisons de suite dans le Top 3 de leur conférence et disputé une finale de conférence en 2020, 35 ans après avoir atteint cette marche pour la toute première fois.

Un boulot à terminer

Arrivé dans le Colorado en début de saison dernière, JaMychal Green a ressenti cet élan, marqué cette fois par une troisième place à l’Ouest et le titre de MVP de Nikola Jokic, mais aussi la blessure de Jamal Murray. Même si l’aventure s’est arrêtée brutalement en demi-finale de conférence face aux Suns (défaite 4-0), l’intérieur n’a jamais envisagé d’aller voir ailleurs durant la « Free agency », signant très rapidement une prolongation de 17 millions de dollars sur deux ans.

« Ma décision était déjà quasi prise avant même la fin de la saison. Je savais déjà que je voulais revenir ici », a-t-il glissé cette semaine, alors qu’il a été sollicité par New Orleans, Philadelphie, San Antonio, Milwaukee et Minnesota.

Pour lui, Denver a toutes les armes pour viser le haut du panier la saison prochaine, animé par un sentiment de revanche vis à vis de la concurrence.

« Jouer aux côtés de Joker et Jamal (Murray), observer la progression de Michael Porter Jr. et l’arrivée d’Aaron Gordon, c’était la bonne solution. Il y a aussi Monte (Morris), P.J. (Dozier), Will (Barton). Nous sommes plutôt bien équipés de cette façon », a-t-il ajouté. « On a le sentiment de ne pas avoir fini le travail et qu’on a des choses à régler. On a un bon groupe pour faire un gros truc cette saison ».