Julius Erving demande aux Sixers d’être patients

Alors qu’on pensait que le cycle « Trust The Process » était terminé aux Sixers, Julius Erving estime, au contraire, que son ancienne franchise doit faire preuve de patience avec Ben Simmons. Le meneur All-Star, critiqué par Doc Rivers et Joel Embiid après l’élimination face aux Hawks, aurait demandé à partir, et ce n’est du tout certain qu’il soit là pour la reprise.

Pour Dr J., dont la statue trône devant le centre d’entraînement, Philly doit prendre du recul et ne pas paniquer.

« Je pense que les Sixers ont été une source de frustration… Face à Atlanta cette année, je pense qu’ils étaient favoris et Atlanta nous a juste surpris », explique Erving. « Il y a quelques années, lors du Game 7 contre Toronto, Kawhi avait réussi son tir et il faut un peu de chance pour arriver en finale. Il y a même une part de chance dans les Finals, où c’est généralement la meilleure équipe qui gagne, pas l’équipe qui a de la chance. Mais il faut y arriver, passer par ce processus pour y arriver, avec toutes ces séries, un nombre de matchs à gagner… Battre une équipe quatre fois n’est pas un mince exploit. Il faut être concentré, avoir de la suite dans les idées et oublier les arbitres… Ce ne sont pas eux qui décident du résultat du match, ce sont les joueurs. »

Pour Erving, c’est donc la frustration qui mine les Sixers, et il faut s’appuyer sur ses bases plutôt que de tout changer. Sans oublier que Doc Rivers n’est sur le banc que depuis un an.

« Philadelphie n’a pas gagné depuis longtemps, et nos fans attendent avec impatience que l’équipe se hisse au sommet. Il y a beaucoup de polémique avec la situation de Ben Simmons, mais il semblerait que l’équipe reste fidèle à ses trois meilleurs joueurs : Joel [Embiid], Ben [Simmons] et Tobias [Harris]. Il faut qu’ils ajoutent des recrues, il faut que Doc Rivers fasse une année de plus, car l’année dernière, c’était sa première année avec les Sixers. Parfois, vous avez besoin de temps pour vraiment savoir comment faire ressortir le meilleur des gens« .