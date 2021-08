Matthew Dellavedova n’a pas encore fait une croix sur la NBA

Après la pluie, vient le beau temps… Matthew Dellavedova a pas mal galéré cette saison avec seulement 13 matchs disputés avec les Cavs en 2020-2021 en raison de complications liées à une commotion cérébrale et une appendicite. La campagne olympique a suivi et le meneur trentenaire a pu se refaire la cerise, contribuant au parcours des Boomers conclu par une médaille de bronze, la toute première de l’histoire du pays.

A l’aube d’une nouvelle saison, le voilà donc requinqué comme jamais. Matthew Dellavedova est de retour au pays, au Melbourne United, où il entend bien démontrer qu’il n’a rien perdu de sa pugnacité, et qu’il a toujours le niveau pour évoluer en NBA.

« La fin de mon aventure en NBA n’est certainement pas encore arrivée. Cette saison, je suis à fond avec United et je suis excité pour l’année là-bas, mais mon objectif est de revenir en NBA », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu quelques discussions avec des franchises NBA mais rien de concret. « A l’étranger, il y avait des offres assez importantes, mais j’ai toujours voulu revenir et jouer ici ».

Dans les pas d’Andrew Bogut ?

Matthew Dellavedova va prendre le temps pour remonter en puissance, en commençant par une préparation complète en vue de l’exercice à venir. L’idée est un peu de faire comme Andrew Bogut, qui était revenu en Australie avant d’être sollicité par les Warriors pour terminer la saison 2018-2019.

« « Bogues » est tellement connu dans le monde entier et surtout en NBA, qu’il était venu en NBL, a eu de très bons résultats et a ensuite été capable de revenir et de jouer un rôle en NBA. Je pense que cela a permis à la ligue d’être davantage respectée. « Bogues » est un peu un précurseur dans ce domaine, et j’ai vraiment gardé ça en tête. Mon objectif est de retourner en NBA et d’y jouer. Je sens que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer. Pour l’instant, je suis heureux de jouer pour United », a-t-il ajouté.