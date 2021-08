En NBA, Facundo Campazzo a découvert le vrai « trash talking »

Entre la culture, l’environnement, la météo, la langue et bien sûr les spécificités strictement basket, Facundo Campazzo a dû s’adapter à un tas de choses lorsqu’il est reparti de zéro en quittant le Real Madrid pour rejoindre Denver, situé en plein milieu du continent nord-américain.

Mais il y a une subtilité qu’il n’avait pas du tout anticipé, cette dimension vocale utilisée par les joueurs pour déstabiliser leurs adversaires, visiblement plus utilisée en NBA qu’ailleurs.

« La chose la plus difficile pour moi, c’est le trashtalk », a-t-il confié à « Caja Negra ». « Il y a beaucoup de discussions, ils vous bousculent. Cela n’arrive pas souvent en Coupe du monde ou aux Jeux olympiques, mais en NBA, c’est tout le temps. Au moment où je vais tirer un 3-points dans le corner du côté de l’équipe adverse, et je vais entendre des « laissez-le tirer, il ne va pas le mettre dedans ». A ce moment là, je pense que je peux me retourner et célébrer mon tir. Si ça rentre, vous vous retournez et vous êtes le meilleur. Mais si je ne le mets pas, ils vous rentrent dans la tête, c’est incroyable ».

Au cœur de la gestion du mental

Même lorsqu’il est en défense, et qu’il peut être ciblé à cause de sa petite taille, Facundo Campazzo doit essuyer les commentaires de ses adversaires, qui utilisent cette arme pour déstabiliser l’Argentin d’une part, mais aussi pour augmenter leur niveau de confiance au cours d’un match d’autre part. Heureusement que le petit Facu a appris à gérer ces situations.

« Ils attaquent le un-contre-un avec le couteau entre les dents et ils vous disent que vous ne pouvez pas défendre sur eux. Le pire dans tout ça, c’est qu’ils mettent leurs paniers derrière », a-t-il ajouté, avant de glisser ce qu’il répond en général : « Je leur parle en anglais, et je leur dis de se taire ».