Damian Lillard : « Je sais où est la vérité. Je sais ce qu’il en est »

Que doit faire un joueur lorsque des rumeurs circulent sur son compte ? Y répondre, ou plutôt choisir le silence ? Cet été, c’est Damian Lillard qui se retrouve dans cette situation, et comme il l’a expliqué à Complex, tout est parti de son analyse de la défaite des Blazers face aux Nuggets. Certains ont vu dans ses critiques la volonté de rejoindre un candidat au titre.

« On se retrouve dans une position qui ressemble à ça : « Est-ce que je dois me défendre ou ne rien dire ? » Personnellement, quand j’entends simplement ce genre de choses, je vais déclarer que je n’ai jamais dit ça » explique-t-il à The Athletic. « Il y a des choses que je dois juste laisser dire. Je sais où est la vérité. Je sais ce qu’il en est. Il n’est pas de mon devoir de le faire savoir au public … Ce n’est pas mon boulot de les tenir informés. »

Lillard l’a encore répété en milieu de semaine. Il veut jouer à Portland, et il veut y gagner le titre. Pour lui, il n’y a rien à ajouter. Pourquoi passer son temps à se justifier ?

« C’est sûr que c’est différent, mais j’ai l’impression d’avoir géré ça comme je le fais pour le reste » se défend le meneur All-Star. « Je laisse les choses se faire. Je laisse les gens parler et je reste fidèle à ce que je suis et je m’y tiens. Si je dis quelque chose, je m’en tiens à ce que j’ai dit. On en est là pour l’instant. »