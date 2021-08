Zach LaVine va rejoindre l’agent de LeBron James

Lié à Innovate Sports et BDA Sports depuis son arrivée en NBA, Zach LaVine va se séparer de ses agents. C’est ce qu’annonce NBC Sports qui révèle aussi que la superstar des Bulls va s’engager avec Klutch Sports Group, qui n’est autre que l’agence de Rich Paul, l’agent et ami de LeBron James. Une décision qui intervient au moment même où LaVine négocie une prolongation de contrat avec Chicago.

Paul est devenu l’un des agents les plus puissants de la NBA, et aux Bulls, il s’occupe de Lonzo Ball. Outre James et Ball, il s’occupe aussi des intérêts d’Anthony Davis, Ben Simmons, Draymond Green ou encore John Wall. Il s’occupe d’une trentaine de joueurs en NBA, et ça représente, pour la saison à venir, quelque 300 millions de dollars de salaires cumulés.