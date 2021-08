Patty Mills impatient de travailler avec Steve Nash et Kevin Durant

Hasard du calendrier, la « free agency » en NBA a débuté en plein milieu des Jeux Olympiques. Capitaine d’une sélection australienne en mission pour ramener une médaille, Patty Mills a finalement choisi de quitter les Spurs pour rejoindre les Nets, une décision qui n’a pas été si simple, compte tenu du contexte à Tokyo.

« Je savais que j’avais la tête dans les tranchées pour essayer de décrocher ma première médaille olympique et que la free agency allait se trouver au milieu. Ça a rendu les choses assez difficiles », explique-t-il.

Alors que San Antonio est en nette perte de vitesse depuis les départs successifs de Manu Ginobili, Tim Duncan et Tony Parker, Brooklyn va à nouveau offrir des perspectives de titre à Patty Mills.

« C’est important de savoir que vous êtes tous dans la course au titre et que vous avez cet état d’esprit et ce sentiment au sein du groupe. Chaque jour, on travaille pour quelque chose. C’est un sentiment excitant de savoir que lorsque vous arrivez à l’entraînement, que vous allez à la salle, c’est pour un titre », a-t-il ajouté. « Ça commence en grande partie dans les vestiaires, en dehors du terrain. C’est une grande opportunité pour moi de m’insérer dans un groupe qui est déjà établi. Ce que je pourrai apporter, c’est ce leadership et cette expérience de venir d’un environnement de culture de la victoire ».

Garder la dynamique olympique

Parmi les autres éléments qui ont fait basculé son choix, il y a aussi eu une conversation avec Kevin Durant, qui semble attendre de Patty Mills le même visage que celui affiché aux JO, bouclés par un match à 42 points.

« C’est enthousiasmant pour moi de savoir qu’il y a une opportunité différente pour voir comment je peux m’intégrer. La conversation que j’ai eue avec Kevin a été vraiment pure et authentique. J’ai pu comprendre qu’il était un véritable basketteur et j’ai pu échanger sur les spécificités du basket. C’était super pour moi de savoir qu’il y avait une opportunité pour que je sois qui je suis, comme avec l’équipe nationale », a-t-il indiqué. « Je pense qu’après une bonne campagne olympique à Tokyo, être capable de profiter de l’élan et de le porter à Brooklyn est quelque chose que j’attends avec impatience ».

Ancien meneur de jeu comme lui, Steve Nash, double MVP de la saison régulière, va également être une grande source d’inspiration pour Patty Mills, qui a eu la chance de l’affronter au début de sa carrière.

« Ce style et cette liberté avec lesquels il fait un si bon travail, et être aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde est juste une super opportunité dans laquelle je pense que je pourrai m’épanouir », a-t-il poursuivi. « Les gens me demandent quand j’étais plus jeune dans la ligue contre qui j’ai préféré jouer et c’était Steve Nash. Ce n’était pas nécessairement parce que je défendais sur lui ou inversement, mais plutôt parce que je pouvais voir de près comment il jouait et comment il abordait le jeu. C’était très excitant pour moi ».