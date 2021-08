Stephen Curry à l’origine d’une bourse d’études pour les étudiantes de la fac de Davidson

En 2018, Stephen Curry signait une longue tribune en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. C’est dans la même optique que la superstar des Warriors vient d’annoncer le lancement d’une bourse d’études en faveur des 200 athlètes féminines de son ancienne université, Davidson (Caroline du Nord).

Cette initiative est soutenue par sa femme, Ayesha. Les Curry ont versé un montant non divulgué pour créer ce fonds afin d’encourager d’autres donateurs. L’objectif est d’avoir un impact immédiat sur les jeunes sportives.

« La raison pour laquelle je suis qui je suis aujourd’hui, c’est aussi grâce aux femmes fortes qui sont rentrées dans ma vie toutes ces années. En tant que père de deux filles, je veux qu’elles grandissent sans aucune limite sur leur avenir », a lâché le double MVP, dans une vidéo Instagram, en dénonçant l’écart – du simple ou double – entre l’argent investi en faveur des filles et des garçons à l’université.

Sans surprise, l’annonce de cette initiative a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par l’établissement.

« Le don et la volonté des Curry donnent une impulsion sans précédent à Davidson Athletics et à nos athlètes exceptionnels », a salué Chris Clunie, directeur sportif, dans un communiqué cité par ESPN. « Au-delà de Davidson, les Curry envoient un message important sur la lutte contre la grande inégalité dans le sport féminin et l’importance de débloquer les opportunités aujourd’hui et à l’avenir ».