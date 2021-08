Une Kyrie 7 dessinée par la fille de Kyrie Irving

On ne compte plus les coloris attribués à la Kyrie 7, mais avant de passer à la huitième édition de la chaussure signature de du meneur des Nets, Nike a encore quelques modèles inédits en stock. La preuve avec cette nouvelle version, inspirée par… la fille de Kyrie Irving, Azurie Elizabeth Irving.

A même pas six ans, celle-ci a opté pour une base en mesh violet, et du rose-orangé sur les attaches principales des lacets et une partie de la semelle intermédiaire. Les contours du « Swoosh » apparaissent en jaune tandis qu’on peut noter l’inscription « AZ » en rose au niveau du talon, les deux premières lettres du prénom Azurie, ainsi qu’une fleur, vraisemblablement dessinée par la fille de Kyrie Irving.

La Kyrie 7 « Daughters » devrait être commercialisé à partir du 11 septembre prochain sur le territoire américain pour 130 dollars.

(Via KicksOnFire)

