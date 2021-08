Après une belle saison à Nanterre avec 12 points, 5 rebonds et 4 passes par match en championnat de France, et 13 points, 4 rebonds et 3 passes en EuroCup, ce qui lui a permis d’intégrer le meilleur cinq de la compétition, Isaïa Cordinier (1m96, 24 ans) a envie de traverser l’Atlantique et de rejoindre la NBA.

« Depuis que je suis gamin, ça a toujours été un rêve. Je suis passé professionnel et ça a commencé à devenir un objectif réel, surtout après être passé par la Draft. Je vois [la NBA] comme le principal objectif de ma carrière. C’est pour ça que je m’entraîne, que je me prépare physiquement et ce pour quoi je joue » confiait-il récemment.

Mais pour cela, il faudra convaincre les Nets qu’il peut être utile dès la saison prochaine. Selon BasketActu, le 44e choix de la Draft 2016 va s’envoler pour Brooklyn afin de s’entraîner en vue du « training camp », auquel il devrait prendre part, en espérant pouvoir décrocher l’une des dernières places dans l’effectif de Steve Nash.

Courtisé par de grands clubs européens, le Français attend de voir s’il peut intégrer l’effectif de Brooklyn avant de signer ailleurs, lui qui n’est pas tenté par la G-League pour patienter.

Reste que les Nets ont déjà 13 joueurs avec des contrats garantis. Il ne reste donc que deux places, sur lesquelles Alize Johnson et DeAndre’ Bembry ont la priorité, même si leurs contrats ne sont pas totalement garantis. Il reste par contre un « two-way contract » de disponible, aux côtés de l’ailier Kessler Edwards.