Une LeBron 18 en hommage à Diana Taurasi

La LeBron 18 va commercialiser un modèle dédié à Diana Taurasi, quintuple championne olympique, triple championne WNBA et sextuple championne de l’Euroleague.

Avec une tige blanche, complétée par un talon moulé vert fluo semi-translucide et une semelle extérieure assortie. Les lacets et les détails sur la languette sont orange vif.

Le logo Nike ressort en bleu clair à l’avant de la chaussure, et en noir et gris au niveau du talon. Le col et la languette reprennent quant à eux des coupures de presse relatant les exploits de Diana Taurasi.

La paire sera disponible dès demain sur le marché américain au prix de 200 dollars.

(Via KicksOnFire)

