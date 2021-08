Bilan de la Summer League : Bol Bol et Obi Toppin parmi les meilleurs sophomores et « vétérans »

Une « Jordan Westbrook One Take 3 » en rose et vert qui sort de l’ordinaire Sneakers – Jordan Brand n’aura pas attendu longtemps pour dévoiler un premier coloris déjanté de cette nouvelle déclinaison de la « Jordan Westbrook One Take » attendue pour la rentrée.