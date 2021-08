Les « Jordan Westbrook One Take » ont pour avantage d’être commercialisées à bas prix. De plus, comme pour les deux versions précédentes, cette « Jordan Westbrook One Take 3 » est plutôt réussie, avec un design épuré et des signes « éclairs » pour refléter la puissance et la vitesse de Russell Westbrook.

Sur ce coloris noir, gris et blanc, on distingue une base en mesh superposée de bandes synthétiques. La semelle intermédiaire, sur laquelle repose une unité Zoom Air à l’avant du pied, fait ressortir des formes d’éclair, comme sur la zone en gris tacheté sur laquelle se trouve le « Jumpman » en rouge, également présent sur le talon, ou même sous la semelle. Quelques autres accents de rouge complètent l’ensemble.

Sa disponibilité sur le sol américain dès le 11 septembre reste à confirmer. Pour le prix en revanche, la paire n’excédera pas les 120 dollars.

