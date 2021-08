NBA 2K étend son principe des Saisons

Expérimenté en 2021 dans le mode MyTeam comme un nouveau moyen de monter en niveau et de gagner des récompenses, le principe des Saisons va être reconduit sur NBA 2K22 et sera même appliqué aux modes MaCarrière et au nouveau mode The W en ligne, dans l’univers du basket féminin et de la WNBA pour la toute première fois.

Les saisons offrent également à NBA 2K l’opportunité d’explorer ponctuellement (toutes les six semaines) de nouveaux environnements et de proposer des accessoires et autres gadgets correspondants au thème du moment.

La Saison 1 entre l’asphalte et la plage

Pour la saison 1 sur consoles « next-gen », dès le 10 septembre, la ville et le quartier seront par exemple en mode « Grand Prix », investis de karts, « un moyen amusant de parcourir des régions inexplorées « , précise 2K Sports, qui a aussi prévu des rollers pour les joueurs dont le niveau n’atteindra pas encore 40.

Sur PlayStation 4 et Xbox One, la saison 1 prendra la direction des Caraïbes, sur un bateau de croisière, élément central de l’aventure MaCarrière sur ces consoles, à explorer les parquets « les plus pittoresques du monde ». Les modes « My Team » et « The W » auront aussi leurs spécificités au cours des Saisons, avec différents packs et cartes en guise de récompenses.

2K Sports a également dévoilé quelques clichés de ses différents modes, avec les accessoires disponibles dans la Saison 1 comme les rollers ou le kart.