Quoi de nouveau dans NBA 2K22 ?

Les premières infos sur NBA 2K22 commencent à sortir. Après avoir dévoilé les différentes couvertures, 2K Sports va désormais s’atteler à évoquer les spécificités du jeu au cours des semaines à venir jusqu’à début septembre, au moment de sa sortie.

La deuxième étape a eu lieu la semaine dernière avec une visioconférence en présence d’Erick Boenisch (producteur exécutif), Mike Wang (directeur du gameplay), et Jonathan Smith (producteur du mode My Team), durant laquelle les différents modes et principales nouveautés ont été évoqués.

Contrairement à d’autres grandes simulations sportives qui délaissent très vite « l’ancienne génération » de consoles lorsque le cap « next-gen » a été enclenché, 2K Sports a décidé… de ne pas trancher, présentant une version travaillée de NBA 2K22 pour chaque génération de consoles, PS5 et Xbox Series X/S d’un côté, et PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC de l’autre, conscient que cette communauté est encore largement la plus active.

Gameplay : l’art du contre repensé

Les efforts sur le Gameplay font toutefois partie des éléments qui ont visiblement été concentrés sur les mêmes points, toute générations confondues. On est plus sur de l’ajustement qu’une réelle révolution, comme on pouvait s’y attendre. Pour ce qui est de l’attaque, de nouveaux moves « signatures » et combos vont faire leur apparition. Le tir en suspension et la précision de sa jauge ont également été revus. 2K Sports a souligné qu’il sera aussi possible de dunker ou de réaliser un alley-oop malgré une « grosse défense », sur la base de vos compétences.

L’accent a semble-t-il été davantage mis sur la défense, avec notamment le système de contre qui a été complètement repensé et la présence de nouveaux outils défensifs.

« On a complètement réinventé notre système de contres, les interceptions, la façon dont le défenseur bouge et la façon de contester un tir », a souligné Mike Wang, qui a également rappelé l’importance primordial de la recherche de « l’équilibre » entre attaque et défense. « Ils récompensent le QI Basket, les aptitudes au stick. On a vraiment fait en sorte que la défense puisse changer le cours d’un match cette saison ».

Une nouvelle ville pour les « next-gen »

Les nouveautés sur le cadre du mode Ma Carrière sont toujours attendues, d’autant plus depuis la création d’une ville complète en « open world » et répartie en plusieurs quartiers sur les versions « next-gen » lors de l’édition précédente. C’est sur ce mode que les opus se distinguent principalement entre les deux générations de console.

Pour la version « next-gen », vous évoluerez dans une toute nouvelle ville, qui se voudra plus « vivante et animée ». Une ville regorgeant de nouveautés et d’interactions, avec la possibilité d’affronter des personnages « My Player » du monde entier et toujours plus de contenu.

« Sur l’édition précédente, l’expérience de la ville était un peu morte car il n’y avait que des vrais joueurs et aucune autre personne contrôlée par l’ordinateur. Les immeubles étaient… là, mais vous ne pouviez pas vraiment interagir avec eux, il ne s’y passait grand chose. Dans un sens, ça faisait partie du plan. Ça prend tellement d’années pour construire un gros environnement comme « The City » et ce qu’on peut y faire à l’intérieur. Et NBA 2K22 franchit un gros pas dans ce sens, dans ce qu’on veut réaliser avec notre ville », a déclaré Erick Boenisch.



Un nouveau système de quêtes, offrant de nouvelles façons de monter de niveau et de gagner des récompenses, sera également présent. La question du « matchmaking » a aussi été rendue plus rapide d’accès avec la possibilité d’affronter d’autres joueurs au cours de parties rapides beaucoup plus facilement, celles-ci étant parfois longues à mettre en place.

Un bateau de croisière amarré au quartier pour les générations « actuelles »

Pour les générations de consoles « actuelles », 2KSports va également envoyer du lourd avec une grande nouveauté au sein de son quartier, jouxté par un pont maritime sur lequel se trouvera un bateau de croisière qui voguera au rythme des saisons à la découverte de « lieux exotiques » où de nouveaux défis et oppositions thématiques pourront être organisées.

« C’est un quartier construit sur les ponts spacieux d’un paquebot de croisière. Un endroit que vous pouvez explorer, où vous pouvez jouer au basket au sein de ce que nous appelons « le luxe nautique », a poursuivi Erick Boenisch. « Il y aura des événements au cours de la saison qui vous permettront de prendre le bateau et d’aller visiter certains endroits ».

En cours de semaine, vous pourrez ainsi apercevoir une île sur laquelle des événements inédits auront lieu. Ce sera aussi l’occasion parfaite pour multiplier les possibilités d’explorer les quatre coins du globe. L’Égypte et l’Islande sont déjà au programme. Le « Comptoir d’excursion » pourrait ainsi vite devenir votre nouveau point de ralliement préféré !

Un empire « extra-basket » à bâtir

Pour ce qui est de l’histoire du mode Ma Carrière, qui sera la même sur les deux générations, celle-ci sera ponctuée « d’aventures annexes » qui feront évoluer le récit différemment selon vos choix. Mais l’accent devrait surtout être mis sur tout ce qui concerne les activités et expériences « extra-basket », dans une aventure plus globale, à la différence du récit traditionnel de l’ascension du joueur lambda ou de la pépite qui se fraie un chemin vers la NBA, depuis la Chine, la G-League ou la Fac sur un mode histoire axé à 90% sur le début du mode. Cette année, l’histoire débutera chez vous, dans votre quartier ou votre ville.

Sur NBA 2K22. il s’agira bien sûr d’assurer au basket mais aussi être capable d’évoluer au sein d’autres univers, selon les passions et hobbies de chacun, que ce soit le monde la mode, des affaires, ou encore le business du hip-hop !

Un empire qui se bâtira aussi par des actifs immobiliers dont « votre demeure, au centre de l’histoire et du progrès de Ma Carrière » et qui deviendra de plus en plus imposante au fil de votre carrière. Il faudra attendre le mois de septembre pour disposer de davantage d’infos sur ce mode.

My Team : le retour du mode Draft

Autre mode très prisé, le « My Team » verra le retour du mode « Draft », permettant de sélectionner une formation complète parmi une liste de joueurs mise à jour en continu. De nouveaux défis, récompenses et événements rendront chaque Saison unique et inédite dans MyTEAM. A noter que les progrès, les collections, les porte-monnaies VC, les points et les jetons de « My Team » pourront être transférés d’une génération de console de la même famille à l’autre.

Enfin, a également été annoncée la confirmation du principe des Saisons, mise en place avec succès sur l’édition précédente. Celles-ci resteront gratuites pour tous les joueurs de NBA 2K22 dans les modes, « My Team » et « Ma Carrière », offrant environ toutes les six semaines un arsenal de nouveautés qui prolonge la durée de vie de ces modes déjà fournis. L’expérience enrichie des Saisons sera abordé au cours du mois d’août, durant lequel « The W », le mode ayant lieu en WNBA sera également évoqué.