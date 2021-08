Dwayne Bacon pas encore certain d’intégrer le roster des Knicks

Libéré par le Magic, Dwayne Bacon avait su rebondir dans la foulée en signant pour les Knicks, où avait été évoqué un contrat d’un an. Sauf que le « swingman » n’a jamais signé un tel accord, le New York Post confirmant aujourd’hui que Dwayne Bacon disposait seulement d’un contrat « Exhibit 10 ».

L’occasion pour les Knicks d’affilier le joueur à la franchise new-yorkaise, mais également de garder une certaine souplesse par rapport à son roster définitif de 15 joueurs. La dernière place de l’effectif de Tom Thibodeau pourrait ainsi se jouer lors du « training camp » entre Dwayne Bacon et Luca Vildoza, l’Argentin ayant de son côté signé un contrat partiellement garanti de quatre ans pour 13.6 millions de dollars.

Si Dwayne Bacon est coupé, il toucherait alors une « prime » de 50 000 dollars et serait alors mis à la disposition des Westchester Knicks (G-League) pour au moins 60 jours. Les Knicks pourraient également le signer en « two-way contract » aux côtés de Jericho Sims. On est donc assez loin du contrat d’un an initialement évoqué.