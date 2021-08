Dwayne Bacon va retrouver Evan Fournier aux Knicks

Doublure d’Evan Fournier au Magic, Dwayne Bacon le sera à nouveau la saison prochaine puisqu’il s’est engagé pour une saison avec les Knicks. Laissé libre par le Magic qui souhaite miser sur ses rookies Jalen Suggs et Franz Wagner, Bacon sort de sa meilleure saison en carrière avec près de 11 points de moyenne. C’est le double de sa moyenne de points lors de sa dernière saison aux Hornets.

Polyvalent sur les postes 2 et 3, Bacon est le 16e contrat des Knicks, et son arrivée pourrait finalement condamner Luca Vildoza, dont le contrat n’est pas garanti, et dont les performances aux Jeux olympiques et en Summer League sont décevantes. A Las Vegas, l’Argentin n’a toujours pas inscrit le moindre point après deux matches.

Outre Fournier, Bacon devrait retrouver aux Knicks Kemba Walker, son ancien meneur à Charlotte, et il a une belle carte à jouer pour reprendre le rôle d’Alec Burks ou de Reggie Bullock, dans ce rôle de spécialiste du shoot à 3-points.