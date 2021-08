Orlando surprend en se séparant de Dwayne Bacon

Dwayne Bacon s’imaginait peut-être avoir une nouvelle chance de s’exprimer sous le maillot du Magic au sein d’une formation en pleine reconstruction. Il n’en sera rien, puisque l’arrière a été coupé hier par la franchise floridienne.

C’est un nouveau coup dur pour la carrière de Dwayne Bacon, qui avait pourtant réussi à se relancer en Floride après avoir connu une dernière saison compliquée du côté de Charlotte, où il avait débuté sa carrière en NBA en 2017.

Sur la fin de saison 2020-2021, après les départs d’Evan Fournier et Nikola Vucevic, Dwayne Bacon, qui a participé aux 72 matchs de saison régulière, s’était notamment distingué par quelques performances de choix comme ses 26 points et 8 rebonds sur le parquet des Lakers, ou ses 28 points passés quelques semaines plus tard sur le parquet de … Charlotte.