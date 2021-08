Calendrier NBA 2021/22 : la ligue tente à nouveau de réduire les back-to-backs

Après une saison 2019/2020 interrompue par le Covid-19, puis une saison 2020/21 retardée et condensée, la NBA espère bien que la campagne 2021/22 sera celle du retour à la normale.

Le calendrier, tout juste dévoilé, l’a acté avec les premiers matchs le 19 octobre et un éventuel Game 7 des Finals le 19 juin. On revient donc au rythme habituel, que la pandémie avait totalement chamboulé.

Et comme le note John Schuhmann, sur NBA.com, l’une des principales indications est que la ligue tente à nouveau de réduire le nombre de back-to-backs.

En 2014/15, chaque équipe jouait encore près de 20% de ses matchs en back-to-back. La NBA avait réussi à baisser ce taux jusqu’à 12.4% dans son calendrier prévu pour la saison 2019/20 avant de devoir le refaire monter à 15.2% lors de la saison 2020/21. En 2021/22, ce taux retombera à 13.5%, soit à peu près le niveau de la saison 2018/19.

En termes de déplacements, ce sont comme d’habitude les équipes de la côté pacifique qui vont couvrir le plus de distance, avec près de 110 000 kilomètres pour les Blazers, au sommet du classement. Au contraire, les équipes de la division Central ferment la marche, avec « seulement » 60 000 kilomètres pour les Cavaliers.

John Schuhmann détaille également comment la NBA a conservé ses matchs « aller-retour », souvent dans la même salle, qui permettent d’éviter les déplacements courts. Les trajets pour un seul match sont aussi limités.

Gagner au moins 9 des 20 premiers matchs

Autre point intéressant : l’importance d’un bon départ, sur les 20 premiers matchs, pour aller en playoffs.

Dans la conférence Est, sur les vingt dernières saisons pleines (à 82 matchs), 79 des 87 équipes ayant remporté 12, ou plus, de leurs 20 premiers matchs, ont ainsi atteint les playoffs. Il y a d’ailleurs un écart étonnant entre le fait de remporter 8 ou 9 des 20 premiers matchs, seules 28% des équipes de l’Est ayant gagné 8 de leurs 20 premiers matchs atteignant les playoffs, alors que 60% de celles ayant gagné 9 de leurs 20 premiers matchs y parviennent.

À l’Ouest, la différence est moins flagrante, mais elle reste tout de même réelle.

Moralité : il vaut mieux ne pas rater ses débuts, alors que Portland, Sacramento, Orlando, Indiana et Denver ont le calendrier le plus « difficile » sur les 20 premiers matchs, les Lakers, les Clippers, Utah, Brooklyn et Golden State ayant de leur côté le calendrier le plus « facile » sur ces 20 premières rencontres.