Norman Powell : « Nous ne sommes pas très loin de remporter le titre »

Au moment de l’élimination des Blazers en playoffs la saison passée, Norman Powell est allé remercier ses coéquipiers et le staff de la franchise pour l’accueil qui lui avait été réservé. Transféré en cours de saison par les Raptors, l’ailier a expliqué avoir apprécié ces quelques mois passés à Portland.

Mais à l’approche de la « free agency », sa première expérience du genre en carrière, il savait aussi qu’il serait convoité et susceptible de quitter l’Oregon. Il n’a finalement pas tant tergiversé. Malgré des échanges avec Miami et Dallas, Norman Powell a été séduit le discours des Blazers, dont celui de Damian Lillard, et le montant du contrat.

« Je l’ai déjà dit mais les joueurs veulent aller là où ils sont apprécié et j’ai ressenti cette affection à Portland depuis le premier jour », note-t-il d’ailleurs, interrogé par Oregon Live, conscient d’avoir été échangé contre un élément clé (Gary Trent Jr.). « Je suis quelqu’un qui veut être apprécié pour le talent que j’apporte. »

À lui désormais d’exploiter au maximum ce talent pour apporter un soutien tant attendu à la paire Damian Lillard – CJ McCollum. En jouant un peu moins de 30 matches avec son nouveau maillot, il était parvenu à devenir la troisième force offensive de l’équipe (17 points par match), y compris en playoffs.

Changer des « petites choses »

Une saison pleine l’attend désormais pour justifier les 90 millions de dollars sur cinq ans misés sur lui par la franchise de l’Oregon. Et permettre à Portland de passer un cap.

« Regardez comment la saison s’est terminée et où nous en sommes maintenant avec le nouveau coach (Chauncey Billups), le nouveau staff et tout ce qu’il reste sur la table, où nous pouvons grandir et construire. Il y a déjà une base solide. Les Blazers ont la plus longue série de playoffs de la NBA actuellement. Donc, nous ne sommes pas loin de gagner un titre. Il faut juste changer quelques petites choses. »

La franchise parviendra-t-elle à faire ces ajustements ou préférera, au contraire, tout faire sauter en transférant Damian Lillard en cours de route ? Ce second scénario, l’ancien joueur des Raptors n’en veut pas : « J’ai signé avec la ferme intention que l’équipe reparte ensemble, qu’elle trouve des solutions et qu’elle aille loin. »

Norman Powell réalise aussi que son équipe aurait déjà pu aller bien plus loin que ce premier tour perdu face aux Nuggets, privés de Jamal Murray et Will Barton.

« Tout est le monde est sur les nerfs par rapport à cela. Parce que la façon dont les playoffs se sont déroulés cette année, avec les blessures chez les autres, nous avions une réelle chance de faire un « run ». Tout le monde en a conscience et est prêt à changer les choses et à faire un effort pour y arriver. »