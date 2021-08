Norman Powell : « Damian Lillard voulait que je revienne »

Il est l’un des grands gagnants de cette « free agency ». Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 18.6 points de moyenne à 47% au tir, 41% de loin et 87% sur la ligne des lancers-francs, Norman Powell a touché le gros lot avec ses 90 millions de dollars sur cinq ans.

Un beau contrat pour celui qui connaissait sa première intersaison en tant que free agent. « Je l’ai abordée un peu en mode « découverte ». Ce n’est pas que je ne pensais pas revenir. C’est juste que c’était la première fois que j’étais agent libre. Donc j’ai découvert un peu le fonctionnement », avoue Powell.

Désormais, l’ailier peut envisager l’avenir beaucoup plus sereinement. « Avoir ce contrat avec un tel montant sur tant d’années, c’est rassurant. Non pas pour moi mais aussi pour ma famille et les enfants à l’avenir. L’argent n’est pas mon principal moteur mais évidemment que ça aide. »

Si le deal lui convient, le fait de revenir à Portland l’enchante également. « Je voulais aller dans une franchise qui me convenait où je pourrai accomplir ce que je veux faire d’un point de vue individuel et collectif. »

Réputé pour être une franchise conviviale, Norman s’y est senti comme chez lui et ce dès l’échange l’impliquant avec Gary Trent Jr. « Tout le monde parlait de leur joie et de leur enthousiasme vis-à-vis de ce transfert. Les gens me donnent toujours des recommandations concernant les endroits à visiter à Portland donc c’est toujours sympa. »

Apprécié par toute la franchise

Une ambiance qu’il n’avait jamais connue auparavant malgré le titre glané en 2019 avec les Raptors. « Neil (Olshey) était très heureux quand je suis arrivé pour signer. Il a confiance en mes capacités. C’est quelque chose que je n’ai pas vraiment ressenti lors de mon passage à Toronto. »

De ce fait, le choix de revenir dans l’Oregon s’est imposé naturellement. À 28 ans, le Californien entre dans ses meilleures années et fait partie des cadres de Portland. Depuis son arrivée, il est le deuxième joueur le plus utilisé de la rotation (34.4 minutes) derrière Damian Lillard (35.8 minutes). « Je suis ravi de continuer avec une franchise qui m’a montré tellement d’amour, qui me voulait et appréciait vraiment mes qualités sur et en dehors du terrain. Vous voulez toujours aller dans un endroit où vous vous sentez aimé et désiré. J’ai ressenti cela avant même mon premier match. »

Et parmi ses fans, Powell compte ni plus ni moins que le visage de la franchise, Lillard, ainsi que son lieutenant. « Dame voulait que je revienne. Il m’a envoyé un message qui a pesé dans la balance lors de mon choix. Le fait d’avoir une superstar comme lui qui reconnait votre valeur et vous veut dans sa franchise pour l’aider à atteindre le but ultime, qu’est le titre NBA, ça veut dire beaucoup pour moi. C.J. McCollum m’a également appelé la veille de la free agency et il m’a souhaité bonne chance. Il comprenait que c’était un business mais voulait aussi que je revienne. »

Reste maintenant à renvoyer un message à Damian Lillard pour le convaincre de rester définitivement dans l’Oregon.