Aux Lakers, Kent Bazemore sait qu’il devra s’arracher pour avoir du temps de jeu

De retour aux Lakers, où il était brièvement passé en 2013-2014, Kent Bazemore va devoir se faire son trou au sein d’un effectif étoffé s’il veut voir le parquet. L’arrière-ailier a en effet dévoilé le contenu de ses premiers échanges avec Frank Vogel. Ce dernier ne lui a rien promis en terme de temps de jeu, et ça lui convient très bien, le joueur étant ainsi prêt à se sortir les tripes pour gagner des minutes.

« Dans cette ligue où le talent est tellement abondant, vous devez le mériter. Vous devez gagner vos minutes », a-t-il déclaré. « C’est l’une des premières choses que j’ai apprises de coach Vogel. C’est un homme juste et rien ne vous est donné. C’est un coach qui privilégie la défense. Il n’y a rien qui soit du genre « Tiens, c’est pour toi » et il me l’a dit au téléphone. Vous devez gagner vos minutes, et ça me va très bien ».

A 32 ans, Kent Bazemore n’a plus l’explosivité de ses débuts, mais il a gagné en expérience et sait ce qu’il peut apporter à ces Lakers afin de voir le parquet : son engagement en défense. En clair, il est là pour reprendre le rôle de Kentavious Caldwell-Pope, transféré aux Wizards.

« C’est sur le plan défensif que je me sens le plus à l’aise, en ayant cette mission tous les soirs. Quand vous regardez les playoffs, vous voyez tous les jeunes talents sur les postes arrières. J’ai hâte de m’y mettre », a-t-il ajouté. « Je me réveille tous les jours avec la mission de défendre le meilleur joueur de l’autre équipe au poste 2 (…). J’ai senti qu’il y avait un réel besoin pour moi ici. En regardant le roster, ils ont certainement plus de qualité au tir, mais ils avaient besoin de ce pitbull défensif, et c’est quelque chose qui me tient à cœur. Ça l’a toujours été depuis que j’ai mis un pied dans cette ligue. C’est en fait ce qui m’a aidé à entrer en NBA ».