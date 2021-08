Bonzi Wells devient coach d’une petite université de Memphis

On retrouvera Bonzi Wells du côté de Memphis la saison prochaine, au poste de coach. Non pas auprès de Penny Hardaway ou de son ancien coéquipier Rasheed Wallace, mais au LeMoyne-Owen College, qui se trouve dans la ville du Tennessee. L’annonce sera officielle dans quelques jours.

Néanmoins, Hardaway n’est pas totalement étranger à cette nouvelle. L’ancien joueur d’Orlando et actuel coach de Memphis en NCAA aurait convaincu Wells de prendre le poste à LeMoyne-Owen. Sans oublier que l’agent de Wells, qui est aussi celui de Wallace, connaît bien Hardaway et William Anderson, le patron du département sportif de l’université.

En NCAA, LeMoyne-Owen n’évolue qu’en division II, mais comme pour Gary Payton, c’est un premier pas important pour l’ancien joueur de Portland, Memphis ou Sacramento (dix saisons en NBA, 12.1 points de moyenne).

« Il faut comprendre que Rasheed et moi, on a une mauvaise réputation », avait-t-il confié à Hardaway justement, dans le podcast « Let’s Get Technical ». « Les gens pensent que nous sommes des Bad Boys, que nous sommes des fous furieux. Mais personne ne nous donne une chance, ou essaie de nous connaître un peu plus. J’ai donc toujours considéré que je ne pouvais pas saisir des opportunités comme celle-ci. »