Les Celtics prolongent déjà Robert Williams

Brad Stevens est un homme pressé ! Président depuis quelques semaines, il vient de boucler deux dossiers prévus initialement en 2022. Après avoir prolongé Marcus Smart, il vient ainsi d’offrir un contrat de 54 millions de dollars sur quatre ans à Robert Williams, le jeune pivot des Celtics.

Encore dans son contrat rookie, l’intérieur ne testera pas le marché dans un an, et les Celtics ont désormais une grosse partie de leur effectif sous contrat sur plusieurs saisons puisque Jaylen Brown et Jayson Tatum sont sous contrat jusqu’en 2024, tandis que Al Horford possède encore deux années de contrat.

Sélectionné en 27e position de la Draft 2018, Williams devrait être titulaire cette saison, après l’avoir été à 13 reprises la saison passée. Il retrouvera Horford comme mentor, mais aussi comme concurrent direct sur le poste 5. Sans oublier Enes Kanter qu’il connaît bien également.

« J’avais essayé de l’aider le mieux que je le pouvais », avait expliqué Horford à propos des retrouvailles avec son jeune coéquipier. « Le voir progresser, observer ce qu’il est capable de faire, c’est énorme. Il a un excellent feeling, défensivement comme offensivement. Je vais encore essayer de l’aider, être à son écoute, pour trouver des solutions. Il commence à tout comprendre : prendre soin de son corps, beaucoup travailler. Je suis très excité par son avenir. »

EFFECTIF CELTICS 2021/22

Meneurs : Smart, Schroder, Pritchard, Dunn,

Arrières/Ailiers : Richardson, Edwards, Tatum, Brown, Nesmith, Langford, Parker, Hauser (two-way)

Intérieurs : R. Williams, Horford, Kanter, G. Williams, Fernando