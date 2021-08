Scottie Barnes signe avec Nike

Chaque été, les principaux équipementiers se partagent les jeunes draftés, et cette saison, Nike a fait de belles emplettes avec le premier choix Cade Cunningham, le Warrior Jonathan Kuminga et le spectaculaire Chris Duarte, sélectionné par les Pacers. Pour compléter ce trio, la firme vient de récupérer Scottie Barnes, le 4e choix de la Draft, et nouvel ailier des Raptors.

Selon ESPN, il s’agit d’un contrat sur plusieurs saisons qui porte sur les chaussures et sur les textiles. Sorti de Florida State, Barnes a séduit lors de la summer league avec 15.5 points, 6.8 rebonds, 3.3 passes, 2 contres et 1 interception de moyenne.

Rappelons que adidas a fait fort cet été en signant Jalen Green (2e choix), Evan Mobley (3e choix) et Jalen Suggs (5e choix).