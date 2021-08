Jrue Holiday impressionné par l’évolution de Kevin Durant

« Cheat code », tel est le surnom que l’on prête de plus en plus à Kevin Durant, pour évoquer le talent et la palette d’un joueur qui peut sembler inarrêtable. Après l’avoir affronté à d’innombrables reprises en NBA, Jrue Holiday a pu voir le phénomène « de l’intérieur », lorsqu’il a rejoint Team USA pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo.

MVP du tournoi, Kevin Durant a dominé les débats. Pour Jrue Holiday, la star des Nets évolue simplement dans une autre dimension, aucun autre joueur sur la planète n’étant capable de le stopper.

« Oh mon Dieu ! Il est irréel. Il donne l’impression que le jeu est si facile, rien ne le perturbe dans sa façon de jouer. Certes, il est grand, mais c’est comme s’il ne voyait personne. C’est comme s’il n’y avait que lui et le cercle, comme des exercices avec des plots. Comme s’il était à l’entraînement, à travailler sur quelque chose. C’est son jeu et personne ne le perturbe, c’est incroyable à voir », a-t-il confié dans le podcast de JJ Redick.

Souvenir du Game 7 à Brooklyn sous haute tension

Jrue Holiday est également revenu sur un autre moment fort de la fin de saison des deux protagonistes, le Game 7 remporté par Milwaukee sur le parquet de Brooklyn en demi-finale de conférence des derniers playoffs. Particulièrement sur ces deux faits de jeu qui auraient pu changer complètement la fin de saison en NBA. A commencer par son panier de l’égalisation pour forcer une prolongation avec le pied sur la ligne à 3-points. L’espace d’un instant, le Barclays Center a cru que KD avait réalisé un nouvel exploit. Mais Jrue Holiday avait tout vu.

« J’avais vu son pied sur la ligne. Pour moi c’était un panier à 2-points, sans hésiter, alors que tout le monde était choqué que ce ne soit pas un panier à 3-points. De mon point de vue, j’ai vu son gros orteil mordre la ligne ».

A la dernière seconde de la prolongation, c’est encore KD qui a hérité du ballon de la gagne. Mais cette fois, son tir a fini un poil trop court, pour le plus grand soulagement du meneur des Bucks.

« La deuxième action, ça n’était pas pareil, parce que je défendais sur lui. Quand j’ai tourné la tête après son tir, ça filait clairement vers le cercle. Et je me suis dit : « Mon Dieu, il l’a encore fait ». Mais Dieu merci, le ballon n’est pas rentré », a-t-il ajouté.

Épuisant, physiquement et mentalement

Rien que d’y repenser, l’ex meneur des Pelicans s’est rappelé à quel point Kevin Durant pouvait être épuisant, autant physiquement que mentalement, face à un joueur extraordinairement compliqué à contenir.

« Mentalement, c’est éprouvant, parce que tu as l’impression de faire tout ce que tu peux pour stopper quelqu’un, et ça ne marche pas. Kevin Durant, c’est bizarre à dire, mais il te pénètre mentalement, et il ne s’arrête pas. Même lui, sur le Game 7 il était usé physiquement. Mais les deux équipes étaient allées au bout de l’effort sur cette série ».

Entre ses oppositions précédentes, puis cette série face aux Bucks où KD s’est retrouvé presque seul maître à bord suite aux blessures de James Harden et Kyrie Irving, Jrue Holiday a noté une évolution dans le rôle de leader de Kevin Durant, qu’on a aussi pu voir avec Team USA ensuite. « J’ai joué contre KD sur cette série, et lorsqu’il était à Golden State. C’est quelqu’un de complètement différent. Avec Brooklyn, il a complètement porté son équipe, et c’était incroyable d’assister à ça ».