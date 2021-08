Les Spurs au cœur d’un colossal projet centré sur la performance sportive

Le rêve R.C. Buford va se réaliser. Le directeur général de Spurs Sports & Entertainment et les nombreux acteurs partenaires planchaient depuis des années sur ce projet de campus dédié à la performance : le « Human Performance Campus ».

Tout au nord de San Antonio, à deux pas du parc d’attractions Six Flags Fiesta Texas, va bientôt voir le jour cet ensemble de 20 hectares, censé faire de la ville texane un centre majeur pour la science et la médecine liées au sport et aux performances. Coût modique de cette opération : 510 millions de dollars.

« Nous avons travaillé ensemble à la construction d’un campus qui rassemblerait des personnes de toute notre communauté, notre région, afin de tirer parti de l’environnement d’élite dont nous disposons – dans les domaines militaire, médical, technologique et du sport de haut niveau », décrit le dirigeant des Spurs.

Outre de nouvelles installations d’entraînement pour l’équipe NBA, le site comprendra un ensemble d’installations médicales et de recherche, ainsi que de commerces, des bureaux, un parc et une place publique. L’ensemble, dont les travaux devraient démarrer à l’automne prochain, doit profiter autant aux athlètes qu’à la population locale.

Le « drapeau » Spurs planté pour des décennies

Ce projet va aussi permettre de rassurer certains élus comme Trish DeBerry. Cette dernière, avant de concéder à un tel investissement, réclamait « une sorte d’engagement » de la part des Spurs, à ce que la franchise reste à San Antonio sur le long terme. Le scénario catastrophe d’un départ serait, selon elle, « un crève-cœur pour cette communauté ».

Sa position fait écho aux quelques spéculations qui ont fait surface ces dernières semaines après un récent changement dans l’actionnariat de la franchise. « Cet endroit devient notre foyer et le lieu où nous plantons notre drapeau pour des décennies. Et donc avec ce soutien (du comté), nous pensons que cela répond à cette question », veut rassurer Bobby Perez, le vice-président de Spurs Sports & Entertainment.

« Au cours des cinq dernières décennies, San Antonio et les Spurs se sont développés et ont grandi ensemble de manière incroyable. Nous pensons que ce projet perpétue cette tradition et aura un impact local, régional et national », affiche encore R.C. Buford.