DeMar DeRozan : « Donnez-moi le chemin compliqué »

Originaire de Compton, DeMar DeRozan sait depuis tout petit que la vie est faite d’obstacles et que le talent ne suffit pas pour s’en sortir. Il faut être fort mentalement, rencontrer les bonnes personnes, mais aussi savoir accepter les défis. Rejoindre les Bulls en est un nouveau, évidemment bien moins dangereux que de grandir à Compton, mais c’est dans la ligne de ses choix de carrière.

D’ailleurs, dès le lycée, il avait choisi de rester à Compton, et c’était un défi. « Le programme n’y était pour rien, et il s’agissait pour moi d’avoir simplement l’opportunité de le mettre en avant. C’est simplement que j’étais trop ambitieux à un jeune âge » se souvient DeRozan, alors qu’il avait mené son lycée à deux titres de la Moore League.

Après un passage à USC, il débarque en NBA, et là, direction le Canada à une époque où personne ne se presse pour y aller… Il n’a pas le choix mais il le prend comme un défi. « J’ai gardé la même mentalité que j’avais en restant dans le quartier, en allant à Compton High : « Laissez-moi aller ici (à Toronto) et on verra si je peux y laisser une empreinte ».

C’est ce qu’il fera, avant d’être échangé, contre son gré aux Spurs. Cet été, free agent, il avait donc le choix de sa nouvelle destination, et alors qu’il envisageait un retour à Los Angeles, chez lui, c’est donc aux Bulls qu’il a choisi de poursuivre sa carrière. Bien sûr, le salaire a joué, mais il assure que c’était aussi un moyen de relever un nouveau défi.

« En regardant Chicago, on se dit que c’était une opportunité de plus. Un endroit où on peut se dire : « OK, on va faire bouger les choses, et ça peut devenir un truc énorme ». Vous voyez ce que je veux dire ? Cela pourrait encore plus grand que ce que n’importe qui imagine. Et c’est pour ça qu’on vit. Vous voyez ce que je veux dire ? Du genre, on ne veut pas la voie facile ou la voie toute tracée. Donnez-moi le chemin compliqué. Laissez-moi en faire quelque chose de simple. »