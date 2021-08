Finalement, Josh Hart va devoir faire ses preuves…

Il faut souvent attendre quelques jours pour avoir les détails des contrats signés par les free agents, et c’est le cas pour Josh Hart dont on a appris qu’il avait prolongé aux Pelicans pour un contrat de 38 millions sur trois ans. Sur le papier, c’était un bon contrat, sauf que dans les faits, seule la première saison est garantie !

Selon The Athletic, l’arrière des Pelicans touchera 12 millions de dollars la saison prochaine, mais sa deuxième année de contrat ne sera garanti qu’à partir du 25 juin 2022. Il s’agit donc d’une « team option« , et ses dirigeants auront donc le choix de le couper, et d’en faire un free agent non protégé. Hart devra donc faire ses preuves et maintenir le même niveau que cette saison pour être prolongé.

Pour la 3e saison, c’est différent. Le joueur pourra faire jouer une « player option » pour être free agent ou validé cette 3e année de contrat. Sauf qu’elle ne sera pas garantie puisque les Pelicans auront toujours la possibilité de s’en séparer. En clair, Hart aura la main pour être free agent.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) une année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.