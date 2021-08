Josh Hart va prolonger aux Pelicans

A l’instar de Lauri Markkanen, il fait partie des rares bons free agents encore disponibles, et Josh Hart va bientôt quitter cette liste puisque ESPN annonce qu’il est sur le point de prolonger avec les Pelicans. Selon ses agents, il va parapher un contrat de 38 millions sur trois ans.

Arrivé des Lakers en compagnie de Brandon Ingram et Lonzo Ball dans l’échange impliquant Anthony Davis, Hart s’est vite imposé comme le « couteau-suisse » de l’équipe, au point d’être le 2e rebondeur de la NBA parmi les arrières avec 8 prises de moyenne. Seul Russell Westbrook fait mieux.

A 26 ans, Hart est le remplaçant idéal, bon défenseur et polyvalent, et on a bien vu qu’il était indispensable aux Pelicans puisque l’équipe a coulé après sa blessure à la main. Il a ainsi raté les 25 derniers matches de la saison régulière.

Prolongé à un salaire plutôt conséquent, Hart fait partie des cadres d’une formation qui s’est débarrassée cet été de Steven Adams, Lonzo Ball et Eric Bledsoe, et Hart sera désormais épaulé de Devonte’ Graham et Tomas Satoransky pour servir au mieux Zion Williamson, Ingram et Jonas Valanciunas.