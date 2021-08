Paul Reed prêt à franchir un cap

Paul Reed continue sa progression. Après son titre de MVP de G-League et des premières apparitions avec les Sixers, Paul Reed s’est fait les dents en Summer League comme leader de son équipe aux côtés de Tyrese Maxey.

En cinq matchs, l’intérieur de 22 ans a tourné en 17,4 points, 12 rebonds, 2,2 passes, 2,6 interceptions et 2,2 contres de moyenne.

Sa polyvalence comme moteur

Une polyvalence qui fait plaisir à l’entraineur Brian Adams. « On lui demande de faire toutes les petites choses qui font de lui un excellent joueur d’équipe car ce sera son rôle avec l’équipe » souligne l’entraineur en NBC Sports. « Au premier match, il a essayé de scorer un peu plus. On adore sa production statistique mais on souligne aussi sa contribution qui ne se voit pas dans les stats. »

Une contribution qui s’observe des deux côtés du terrain. « Il peut non seulement marquer mais aussi poser de bons écrans et défendre. Vous avez vu son envergure, il peut aussi bien contrer que intercepter. Il fait tout ça et je pense que c’est bien pour lui de saisir cette chance, et le reste s’enchaînera »

« Il sera prêt. »

Contraint de ronger son frein sur le banc derrière Joel Embiid et Dwight Howard (26 matchs à 6,8 minutes de moyenne), malgré l’estime de Doc Rivers, Reed doit désormais passer un cap dans la rotation. « Il connait notre style de jeu maintenant. Ça fait un an qu’il est là donc il doit juste maitriser les différents schémas offensifs et défensifs selon son poste. On veut qu’il soit polyvalent. Il peut faire beaucoup de choses. »

Une polyvalence aperçue notamment contre Minnesota où le joueur de 2m06 a dominé de la tête et des épaules la raquette des Wolves en terminant avec 27 points, 20 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 4 contres. « Il a joué pivot les deux derniers matchs donc c’est complétement différent au niveau des couvertures défensives et des lectures offensives. Mais il a aussi joué en 4 au large notamment quand Maxey était là dans une configuration plus conforme à ce qu’on devrait voir en NBA. »

De quoi rendre optimiste l’entraineur sur la réussite du sophomore cette année. « Il sera prêt. » conclut Adams.