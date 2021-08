Pour Kevin Durant, sa progression individuelle passait par des changements d’équipe

On le pensait lié à vie au Thunder, qu’il avait connu sous le maillot des Sonics, mais finalement Kevin Durant a depuis joué aux Warriors et désormais aux Nets. Certains y ont vu une manière aisée de gagner un titre, mais le triple champion olympique explique qu’il a toujours considéré qu’un changement d’équipe pouvait être nécessaire pour progresser sur le plan individuel.

C’est ce qu’il a expliqué à Draymond Green dans leur entretien mis en ligne par le Bleacher Report, et il a pris exemple sur ses années au lycée. On l’oublie, mais avant de rejoindre l’Université de Texas, Durant avait joué à la Montrose Christian School, à la National Christian Academy et enfin à l’Oak Hill Academy.

« J’écoutais le coach (Taras) Brown, ma mère et mon père. Comme c’était là qu’il y avait la meilleure compétition, je changeais d’école chaque année pour passer au niveau supérieur » explique-t-il pour se justifier. « Dans chaque lycée, mon jeu progressait tellement vite. J’avais besoin d’être dans un autre environnement pour voir jusqu’où je pouvais aller ».

Cela rejoint ce qu’il avait dit en arrivant aux Warriors il y a cinq ans. « Même s’il y avait une rivalité avec le Thunder, je n’en avais rien à faire, je voulais développer mon jeu » avait-il expliqué. « J’étais fatigué de jouer dans le système du Thunder, d’être le seul gars qui pouvait mettre des 3-points et des jumpshots de façon constante. Dans mon esprit, je pensais déjà à la façon dont je pouvais développer mon jeu, au-delà de la simple rivalité entre le Thunder et les Warriors. »

Il voulait aussi jouer dans un jeu basé sur le mouvement et les passes.

« Les Warriors étaient vraiment intrigants, parce qu’à OKC, j’ai joué avec beaucoup d’athlètes, je n’ai pas joué avec des gars super doués, de forts shooteurs ou des manieurs de ballon. Avant même que la saison ne débute, je me suis dit : je vais jouer ma dernière saison aussi dur que je peux, je ne vais dire à personne que je veux partir, je ne fais pas mes bagages mais plutôt faire le max pour qu’on gagne et qu’on finisse tout ça de façon positive. Voilà ce à quoi je pensais avant le début de la saison. Bien sûr, il y avait plusieurs possibilités, mais les Warriors étaient l’équipe pour laquelle je voulais vraiment jouer. Le mouvement qu’ils développaient, les passes – ils étaient les premiers de la ligue. Avec Scott Brooks, on ne parlait que de ça, d’être la meilleure équipe dans le passing. Le fait d’imaginer jouer avec cette équipe, j’ai beaucoup pensé à ça ».

Et puis, bien sûr, il y avait l’espoir de revenir en finale NBA, qu’il avait déjà connue en 2012 avec OKC, au sein d’une franchise en plain expansion.

« J’ai vu que c’était une grande équipe qui voulait gagner, avec un super cadre et une ville géniale. Oakland est comme DC (il est originaire de Washington). Je me sentais comme à la maison. Les Warriors n’ont jamais été une franchise qui gagne. Quand je suis arrivé dans la ligue, personne n’aimait Golden State donc ils étaient toujours comme des outsiders (« underdogs ») pour moi parce que je regarde la totalité de la franchise. Pas juste les cinq dernières années. »