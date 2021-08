NBA 2K22 : pour l’instant, les meilleures notes pour Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo

C’est le grand jour pour NBA 2K22 ! Comme chaque été, NBA 2K fait monter la sauce en attendant la sortie mondiale du jeu, le 10 septembre prochain. Et aujourd’hui, c’est au tour des principales notes des joueurs majeurs de la ligue d’être dévoilées.

A noter que les évaluations sont désormais corrigées régulièrement en fonction des performances de chacun au fil de la saison, et que celles-ci seront donc susceptibles d’évoluer. A l’instant T, elles permettent toutefois d’avoir une idée globale quant à l’évolution des uns et des autres d’une saison sur l’autre, et ne manquent jamais de faire parler, à l’image de Kevin Durant, qui estimait qu’il mérite une note de 99 !

Pour ce qui concerne le « haut du panier », on retrouve Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et donc Kevin Durant à 96. Suivent Nikola Jokic à 95 ou encore Luka Doncic à 94. Même note pour Damian Lillard. Pour Jayson Tatum, c’est un 90 tout rond, alors qu’il espérait s’approcher du 95… C’est un point de plus que Zion Williamson et Trae Young (89). Tout le monde attend évidemment de connaître la note de LeBron James.

Chez les champions en titre, aux côtés de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday pointe à 85 et Khris Middleton à 88. Quant à LaMelo Ball, le meilleur rookie 2021, il est à 84.

PRIX, VERSIONS ET DATE DE SORTIE

PS5/Xbox SeriesX|S

– Édition standard 74,99 euros

– Pack numérique cross-gen 84,99 euros

– NBA2K22 Édition 75eanniversaire 99,99 euros

PS4/Xbox One/Switch

– Édition standard : 69,99 euros

– Édition standard [Nintendo Switch/PC] : 59,99 euros

– NBA2K22 Édition 75e anniversaire : 99,99 euros

Date de sortie : 10 septembre 2021